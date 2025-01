Littler - van Gerwen Tipp, Prognose & Quoten I 03.01.2025

SPORT1 Betting 03.01.2025 • 10:24 Uhr Der beste Littler van Gerwen Darts WM Wett Tipp heute am Freitag, den 03.01.2025 zum Finale der PDC Darts WM 2025. Kürt sich Luke Littler erstmals zum Weltmeister?

Unser Littler van Gerwen Darts WM Wett Tipp heute zum Finale am 03.01.2025 lautet: Luke Littler siegt in einem epischen Endspiel mit 2 Sätzen Unterschied gegen Michael van Gerwen und kürt sich zum Weltmeister!

Am Freitagabend entscheidet sich mit dem Finale bei der Darts WM 2025 , wer neuer Weltmeister wird und die Sid-Waddell-Trophy überreicht bekommt. Das Endspiel bestreiten der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen und Darts-Wunderkind Luke Littler.

Wir gehen mit Blick auf die Littler van Gerwen Prognose von einem epischen Endspiel aus, das “The Nuke” am Ende mit zwei Sätzen Unterschied für sich entscheidet. Unser Littler vs. van Gerwen Wett Tipp heute lautet somit “Sieg Littler HC -1,5” mit einer Quote von 1,60 bei Betano .

Darum tippen wir bei Littler vs. van Gerwen auf “Sieg Littler HC -1,5”

“The Nuke” hat die letzten beiden Partien gegen van Gerwen souverän gewonnen

Der 17-Jährige hat gegen Aspinall und Bunting aufgedreht und die Spiele jeweils mit einer Machtdemonstration für sich entschieden

Das A-Game von Littler mit seinem Powerscoring wird am Ende den Unterschied ausmachen

Luke Littler vs. Michael van Gerwen Quoten Analyse:

Es ist das Traumfinale, was sich Millionen von Darts-Fans gewünscht haben. Michael van Gerwen - die derzeitige Nummer 3 - trifft auf das Darts-Wunderkind Luke Littler - der an Position 2 der Live Order of Merit liegt. Die Favoritenrolle sehen die Top-Buchmacher deutlich auf Seiten von “The Nuke”.

Das zeigt spätestens der Blick auf die Littler vs van Gerwen Wettquoten. Gewinnt Littler das Match und kürt sich im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal zum Weltmeister, gibt es das 1,42-Fache zurück. Auf der anderen Seite bringt ein Luke Littler vs. Michael van Gerwen Tipp auf “MvG” Littler gegen van Gerwen Quoten von 3,15.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luke Littler vs. Michael van Gerwen Prognose: Entscheidet “The Nuke” das Traumfinale gegen “MvG” für sich?

Die Darts WM 2025 Prognose zugunsten von “The Nuke” ist aus spielerischer Sicht in jedem Fall nachvollziehbar, gerade nach den Leistungen im Viertel- und Halbfinale. Speziell die Performance beim 6:1-Sieg im Semifinale gegen Stephen Bunting glich einer Kampfansage!

Neben dem Top-Average von 105,48 überzeugte der aktuell Zweitplatzierte mit 13 180ern, einem 170er-Checkout oder einer sehr guten Checkout-Quote von 44,19 Prozent. Das unterstreich unseren Littler van Gerwen Tipp.

Und van Gerwen? “Mighty Mike” hat sein Halbfinale gegen einen vollkommen überforderten Chris Dobey ebenfalls mit 6:1 gewonnen. Dabei genügte van Gerwen sein B-Game mit einem Average von “nur” 98,84 vollkommen aus.

Littler vs. van Gerwen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Littler: Stephen Bunting (6:1), Nathan Aspinall (5:2), Ryan Joyce (4:3), Ian White (4:1), Ryan Meikle (3:1)

Letzte 5 Spiele van Gerwen: Chris Dobey (6:1), Callan Rydz (5:3), Jeffrey de Graaf (4:2), Brendan Dolan (4:2), James Hurrell (3:0)

Letzte 5 Spiele Littler vs. van Gerwen: 6:1, 11:4, 6:10, 1:6, 3:6

Entscheidend für den auch in dieser Höhe vollkommen verdienten Erfolg waren die besonderen Momente, mit denen der Niederländer “Hollywood” aus dem Spiel nahm. Unvergessen ist sicherlich das 158er-Checkout. Aber auch die weiteren Stats wie die 8 180er oder die 42,96 Prozent Checkout-Quote sind ein Top-Wert.

Im WM-Traumfinale gegen Luke Littler wird “MvG” nun aber das Maximum aus sich herausholen müssen, um mit dem 17-Jährigen mithalten zu können. Über einzelne Sätze dürfte dies van Gerwen auch gelingen, doch letztlich schätzen wir “The Nuke” mit Blick auf die Littler van Gerwen Prognose etwas stärker ein.

Sollte Littler von Anfang an sein A-Game zeigen und mit zwei oder drei Sätzen in Führung gehen, spricht beim Littler van Gerwen Tipp viel für einen letztlich souveränen Erfolg.

Unser Littler vs. van Gerwen Tipp: “Sieg Littler HC -1,5”

Mit Luke Littler vs. Michael van Gerwen kommt es bei der Darts WM 2025 am heutigen Freitagabend zum Traum-Finale. Das Zahlenwerk spricht bei der Partie für einen Erfolg von Littler, was natürlich an den großartigen Leistungen im Viertel- und speziell im Halbfinale liegt.

Mit “Mighty Mike” trifft “The Nuke” nun aber auf die schwierigste Aufgabe bei dieser WM. Aufgrund aller Statistiken gehen wir bei der Littler van Gerwen Prognose von einem anfangs umkämpften Match aus, das der 17-Jährige am Ende mit mindestens zwei Sätzen Vorsprung gewinnt.