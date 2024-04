Lorient - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 24.04.2024

Unser Lorient - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 24.04.2024 lautet: Wenn alles nach Plan läuft, könnte Paris am Mittwoch schon den Meistertitel feiern. Im Wett Tipp heute wird mit einem Dreier beim FCL schon mal eine Voraussetzung dafür geschaffen.

Ohne die Superstars Messi und Neymar war PSG unter dem neuen Coach Luis Enrique recht holprig in die neue Saison gekommen. Erst am 12. Spieltag übernahm Paris erstmals die Tabellenführung in der Ligue 1. Doch am Mittwoch könnten die „Rouges-et-Bleus“ nun vorzeitig als Meister feststehen. Dazu müssen die Pariser ihr Nachholspiel in Lorient gewinnen. Zudem darf AS Monaco das Parallelspiel daheim gegen Lille nicht gewinnen. Zudem winken dem Verein aus der Hauptstadt in dieser Spielzeit noch zwei weitere Titel.

Wir entscheiden uns bei dieser Begegnung mit einer Quote von 1,52 bei Bwin für die Wette „Sieg PSG & Unter 5,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Lorient vs PSG auf „Sieg PSG & Unter 5,5 Tore“:

In der Ligue 1 ist Paris in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen

Seit 24 Liga-Partien ist PSG ohne Niederlage

Lorient ist seit 5 Spielen ohne Sieg



Lorient vs PSG Quoten Analyse:

Der FC Lorient steht auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Im Duell gegen den Tabellenführer ist die Ausgangslage aus Sicht der besten Buchmacher somit überdeutlich. Da hilft auch der Heimvorteil nicht wirklich.

Ein Sieg der Gäste aus der Hauptstadt wird lediglich mit Quoten von maximal 1,40 belohnt. Auf der Gegenseite gibt es Quoten im Schnitt von 7,50 für einen Überraschungs-Dreier der Hausherren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lorient vs PSG Prognose: Holt Paris das Triple?

Seit dem Jahr 2020/21 hält sich der Lorient FC in der Ligue 1. Diese Zeit könnte in dieser Saison zu Ende gehen. Mit der 0:3-Pleite am Freitag in Nizza sind die „Merlus“ wieder auf den ersten direkten Abstiegsplatz gerutscht. Sowohl das rettende Ufer als auch der Relegationsrang sind mit drei bzw. zwei Punkten Rückstand aber noch in Reichweite. Doch schon in der Hinrunde feierte der FCL in 17 Versuchen lediglich zwei Dreier. Ab Anfang Februar hatte der bretonische Klub dann aus fünf Liga-Spielen in Serie vier Siege geholt.

Damit war die Mannschaft auf Rang 13 geklettert. Doch seit fünf Partien sind „Les Merlus“ wieder ohne Sieg und sammelten in diesem Zeitraum mit dem 2:2 in Monaco nur einen Punkt. Von 14 Heimspielen konnte die Mannschaft von Coach Régis Le Bris drei gewinnen (4U, 7N). 55 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr der Liga. Das Torverhältnis von minus 20 wird auch nur von Schlusslicht Clermont Foot (-28) überboten. Seit drei Heimspielen wartet der FCL auf einen eigenen Treffer.

Zunächst hatte Paris St. Germain in der Champions League in der Vorwoche den Rückstand gegen Barcelona gedreht. Nach einer 2:3-Heimpleite gegen die Katalanen gewann PSG das Rückspiel auswärts in Überzahl mit 4:1 und zog damit ins Halbfinale ein. Dort geht es ab dem 1. Mai gegen Borussia Dortmund weiter. Der Meistertitel ist mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger nur noch Formsache. Die tolle Woche konnte die Mannschaft am Wochenende mit einem souveränen 4:1-Sieg daheim gegen Lyon vergolden.

Im Pokal treffen die „Rouges-et-Bleus“ Ende Mai im Endspiel erneut auf Lyon. Coach Luis Enrique hat angefangen das Team umzubauen. So sitzen Spieler wie Mbappé und Dembelé, wie zum Beispiel am Sonntag gegen OL, auch mal 90 Minuten auf der Bank. Der spanische Trainer nimmt keine Rücksicht auf große Namen. In der Fremde ist PSG in der Liga noch ungeschlagen (10S, 4U). Die einzige Pleite in der Liga setzte es Mitte September. Seit 24 Liga-Partien sind die Pariser ohne Niederlage.

Lorient - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lorient: 0:3 Nizza (A), 0:2 Montpellier (A), 0:1 Brest (H), 2:2 Monaco (A), 0:2 Olympique Lyon (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 4:1 Olympique Lyon (H), 4:1 FC Barcelona (A), 2:3 FC Barcelona, 1:1 Clermont Foot (H), 1:0 Stade Rennes (H)

Letzte 5 Spiele Lorient vs PSG: 0:0 (A), 3:1 (A), 1:2 (H), 1:5 (A), 1:1 (H)



Paris führt den Vergleich gegen Lorient mit 22 Siegen und sieben Remis an. Allerdings konnten die Bretonen gegen PSG auch schon zehn Siege feiern. Kurioserweise holten „Les Merlus“ nur drei dieser Erfolge daheim. In der Hauptstadt gab es dagegen in 19 Partien schon sieben Siege für den FCL (3U, 9N). So gewannen die West-Franzosen das Rückspiel in der vergangenen Saison im Prinzenpark mit 3:1.

Auch im Hinspiel der laufenden Saison mussten sich die „Rouges-et-Bleus“ vor den eigenen Fans mit einem torlosen Remis begnügen. Gehen die Pariser dieses Mal mit einem Sieg ohne Gegentor vom Feld, gibt es dafür bei Intertops eine Quote von 2,57. Wenn ihr euch bei diesem Anbieter anmelden möchtet, findet hier wichtige Infos rund um die Intertops Anmeldung und Verifizierung.

Unser Lorient - PSG Tipp: Sieg PSG & Unter 5,5 Tore

In den letzten Spielen war Lorient eine Art Angstgegner von Paris. Das gilt aber hauptsächlich für die Heimspiele von PSG gegen den FCL. Von den jüngsten 14 Heimspielen gegen den Serienmeister konnten die „Merlus“ nur eines gewinnen (3U, 10N). Nach den letzten beiden Duellen haben die „Rouges-et-Bleus“ noch eine Rechnung mit den Bretonen offen. Zudem winkt schon die vorzeitige Meisterschaft. Dann könnten sich die Pariser auf die anderen zwei Wettbewerbe konzentrieren. Zudem spricht die Formkurve nicht gerade für die Hausherren. So rechnen wir mit einem Sieg der Gäste. Der Wert von 5,5 Toren wurde in allen Vergleichen zwischen beiden Vereinen nur einmal übertroffen.