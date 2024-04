Mavericks - Clippers Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Mavericks - Clippers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 27.04.2024 lautet: Die Dallas Mavericks empfangen die L.A. Clippers zum dritten Spiel der Erstrunden-Serie der diesjährigen Playoffs. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber mit Superstar Luka Doncic als Favoriten aufs Parkett schreiten.

Was für eine spannende Serie zwischen den Mavericks und den Clippers, die sich, ausgenommen die erste Hälfte der Mavs im ersten Spiel, bisher absolut auf Augenhöhe begegnen. Dabei fand das Team aus L.A. bisher kein probates Mittel in der Verteidigung gegen den slowenischen Star der Mavericks. Wir erwarten auch im kommenden Match eine starke Leistung des Point Forwards und wählen daher den Wett Tipp heute „Sieg Mavericks & Doncic 30+ Punkte“ mit einer Quote von 2,00 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Mavericks vs Clippers auf „Sieg Mavericks & Doncic 30+ Punkte“:

Luka Doncic konnte in den ersten beiden Partien der laufenden Serie gegen die Clippers die 30 Punkte Marke knacken.

Der slowenische Allstar erzielte in der abgelaufenen Regular Season im Schnitt 33,9 Punkte pro Partie.

Die Mavericks gewannen sieben der letzten acht Heimspiele.

Mavericks vs Clippers Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen im anstehenden Duell zwischen den Mavs und den Clippers die Gastgeber aus Texas im Vorteil und vergeben für einen Heimsieg eine Quote in Höhe von 1,50. Dass die Kalifornier um Kawhi Leonard einen Sieg aus Dallas entführen können, wird mit einer Quote von 2,65 schon deutlich unwahrscheinlicher gesehen.

Im Bereich der Gesamtpunkte-Wetten liegt die Over/Under-Line bei 210,5 Punkten und Quoten von etwa 1,90. Diese Marke konnte in keiner der beiden ersten Partien geknackt werden, sodass eine „Unter 210,5 Punkte“-Wette für die kommende Partie sicherlich auch nicht die schlechteste Idee wäre, vor allem wenn man diese mit einem starken Sportwetten Bonus verbindet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mavericks vs Clippers Prognose: Können die Clippers Doncic stoppen?

Die Mavericks konnten nach einer teilweise sehr schwachen Leistung in der ersten Partie gegen die Clippers tatsächlich das zweite Auswärtsspiel gewinnen und die Serie somit ausgleichen. Dies wurde vor allem durch die starke Team-Defense und die individuelle Klasse der beiden Superstars der Texaner ermöglicht. Zudem spielte Rollenspieler P.J. Washington ein starkes viertes Viertel und verwandelte unter anderem zwei wichtige Distanzwürfe.

Die meisten Punkte legte jedoch natürlich ein gewisser Luka Doncic auf, der elf seiner 26 Würfe für 32 Punkte verwandelte. Außerdem stand der Slowene in den wichtigen Minuten auch in der Defensive seinen Mann und zeigte unter anderem gegen Kawhi Leonard gute Sequenzen.

Dieser konnte zur Überraschung der meisten Experten im zweiten Spiel auflaufen und spulte nach überstandener Verletzung direkt 35 Minuten ab. Mit vier Steals zeigte der Amerikaner, dass vor allem sein Impact in der Defensive für die Kalifornier noch sehr wichtig in der Serie gegen die Mavericks werden kann.

Dass die Clippers im Spiel nach vorne zuweilen ziemlich zahnlos agierten, lag zum Teil auch an der sehr schwachen Wurfquote aus der Distanz. Konnten die Mannen von Trainer Ty Lue im ersten Match noch die Hälfte ihrer Dreier im gegnerischen Korb versenken, fielen im zweiten Duell nur noch gut ein Viertel der Distanzwürfe durch die Reuse.

Mavericks - Clippers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mavericks: 96:93 Clippers (A), 97:109 Clippers (A), 86:135 Thunder (A), 89:107 Pistons (H), 111:92 Heat (A)

Letzte 5 Spiele Clippers: 93:96 Mavericks (H), 109:97 Mavericks (H), 105:116 Houston (H), 109:110 Jazz (H), 108:124 Suns (H)

Letzte 5 Spiele Mavericks vs. Clippers: 96:93 (A), 109:97 (H), 120:111 (A), 107:88 (H), 126:144 (A)

Die Clippers konnten in der regulären Saison einen Sieg mehr als die Mavericks einfahren und standen am Ende bei einer Bilanz von 51-31. Das Net Rating des Teams aus der Stadt der Engel lag dabei mit 3,4 etwas über dem der Mavericks (+2,2), was vor allem am starken Offensiv Rating von 118,8 lag (Rang 4).

Zwei der drei direkten Duelle in dieser Saison konnte das Team aus Los Angeles für sich entscheiden. In den letzten zehn Spielen zwischen den Mavericks und Clippers gewannen die Texaner viermal und legten dabei einen Punkteschnitt von 104,5 auf.

Luka Doncic spielte in seiner Karriere schon 15mal in den Playoffs gegen die Los Angeles Clippers und machte in diesen Partien im Schnitt 33,4 Punkte. In den letzten fünf Spielen stieg dieser Schnitt sogar auf 36,4 Punkte an. Solltet ihr euch nicht sicher sein, dass die Mavericks gewinnen, jedoch eine weiter Punkte-Explosion des Slowenen im kommenden Match erwarten, könnt ihr euch hier bei Bet365 registrieren und eine Quote von 1,80 für eine „Doncic über 33,5 Punkte“-Wette abholen.

Unser Mavericks - Clippers Tipp: „Sieg Mavericks & Doncic 30+ Punkte“

Luka Doncic konnte in den meisten seiner Partien gegen die Clippers während der Postseason seine Magie zeigen und legte in zehn der 15 Begegnungen mindestens 30 Punkte auf. Wir erwarten einen ähnlichen Output auch in der kommenden Partie, in der wir die Mavericks aufgrund des Heimvorteils und der guten Form ihrer beiden Superstars im Vorteil sehen.