Monza - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2023

Juventus Turin steht auf dem zweiten Platz der Tabelle und könnte mit einem Sieg in Monza den Platz an der Sonne der Serie A erobern. Monza ist zwar auch seit vier Spielen ohne Niederlage, gegen ein starkes Team aus Turin sehen wir diese Serie jedoch reißen.

Deshalb entscheiden wir uns in unserem Wett Tipp heute für „Sieg Juventus"

Darum tippen wir bei Monza vs Juventus auf „Sieg Juventus“:

Monza vs Juventus Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die von Stars gespickte Mannschaft aus Turin als Favorit im kommenden Duell gegen Monza, was eine Auswärtssieg-Quote von 1,85 verdeutlicht. Ein Sieg des Heimteams wird mit einer Quote von 4,20 als deutlich unrealistischer erachtet.

Zudem werden nicht allzu viele Tore erwartet, als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 0:1 mit einer Quote von 6,50 gesehen, zudem wird eine Wette auf „Über 2,5 Tore" mit einer recht hohen Quote von 2,00 beziffert.

Monza vs Juventus Prognose: Verliert Monza das erste Heimspiel in dieser Saison?

AC Monza spielt bisher eine sehr solide Hinrunde in der Serie A und steht mit 18 Punkten aus den ersten 13 Partien auf Rang 9 der Tabelle. Zuletzt musste nur eine Niederlage in den letzten zehn Partien verkraftet werden, gleich fünf dieser Spiele endeten mit einem 1:1-Unentschieden.

Vor allem im Kombinationsspiel wissen die Lombarden zu überzeugen und stellen mit einer Passgenauigkeit von im Schnitt 86 Prozent den stärksten Wert der Liga. Auch in Sachen Ballbesitz liegt man mit im Schnitt 56 Prozent pro Partie auf Rang 5 und bei der Flankengenauigkeit mit 29 Prozent auf Rang 3 im Ligavergleich. Aus dieser Überlegenheit im Aufbauspiel resultiert jedoch zu selten ein Torerfolg, so erzielt Monza nur 1,1 Tore pro Partie im Schnitt (Rang 12).

Juventus Turin spielt eine gute Hinrunde in der italienischen Liga und steht mit 30 Punkten aus den ersten 13 Partien und erst einer Niederlage auf Rang 2 der Tabelle. Mit 20 erzielten Toren könnte der Angriff der Turiner noch etwas mehr Durchschlagskraft vertragen, dies fällt jedoch bisher nicht so sehr ins Gewicht, da man mit erst acht Gegentreffern die zweitbeste Verteidigung der Serie A stellt.

Fünf der letzten sechs Siege wurden mit einem knappen 1:0 besiegelt, was für die kontrollierte Offensive bei einer starken Defensive aus dem bevorzugten 3-5-2 Spielsystem spricht. Bester Torschütze der „Alten Dame“ in dieser Saison ist Dusan Vlahovic mit fünf erzielten Treffern.

Monza - Juventus Statistik & Bilanz:

Die beiden Teams trafen erst in vier Pflichtspielen aufeinander, von denen jeweils beide Teams zwei Partien gewannen. In der vergangenen Saison konnte Monza beide Spiele gegen Juventus gewinnen. Die Turiner spielten jedoch eine recht schwache Saison insgesamt und verpassten am Ende sogar - auch aufgrund des Punkteabzugs - die Teilnahme am internationalen Geschäft.

In den Begegnungen mit Teilnahme von Juventus Turin fallen in dieser Saison im Schnitt 2,1 Tore pro Partie. In den ersten 13 Partien des AC Monza fielen in dieser Spielzeit im Schnitt 2,00 Tore pro Partie. Eine Wette mit dem Bestandteil „Unter 2,5 Tore" könnte sich also durchaus als sehr realistisches Szenario erweisen