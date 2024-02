PAOK Saloniki - Panathinaikos Tipp, Prognose & Quoten | 14.02.2024

Unser PAOK Saloniki - Panathinaikos Sportwetten Tipp zum Griechenland Pokal Spiel am 14.02.2024 lautet: Die beiden aktuell besten Vereine der Super League kämpfen auch um den Einzug ins Pokalfinale. Im Wett Tipp heute haben die Hausherren im Hinspiel etwas die Nase vorne.

Da sich am Sonntag in der griechischen Super League PAOK Saloniki und AEK Athen im Spitzenspiel mit einem 1:1 gegenseitig die Punkte wegnahmen, war Panathinaikos der lachende Dritte.

Die Grünen aus der Hauptstadt gewannen ihre Partie bei Panserraikos mit 3:0 und rückten damit in der Tabelle auf Platz 2 vor. Im Halbfinal-Hinspiel des griechischen Pokals muss Panathinaikos am Mittwoch nun selbst bei Tabellenführer PAOK ran.

Bei dieser Begegnung entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,75 bei Betano für die Wette „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei PAOK Saloniki vs Panathinaikos auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Saloniki ist das mit Abstand beste Heimteam der Super League

PAOK ist im laufenden Pokalwettbewerb noch ohne Gegentreffer

Es treffen die zwei besten Defensiven der Super League aufeinander

PAOK Saloniki vs Panathinaikos Quoten Analyse:

Als Tabellenführer und mit dem Heimvorteil gehen die „Aspromavri“ am Mittwoch als Favoriten in die Paok Saloniki vs Panathinaikos Athen Prognose. Der Unterschied fällt allerdings nicht wirklich so deutlich aus.

Das hat einerseits damit zu tun, dass das Pokal-Halbfinale in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Zudem sind die Grünen aus Athen aktuell der erste Verfolger in der Tabelle.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2.29. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste aber auch nur mit durchschnittlichen Quoten von 3.00 belohnt. Wenn ihr auf den Außenseiter setzen wollt, könnt ihr euch durch einen Sportwetten Einzahlungsbonus helfen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PAOK Saloniki vs Panathinaikos Prognose: Bauen die Schwarz-Weißen die Heimserie aus?

PAOK spielt bisher eine tolle Saison. Seit dem 18. Spieltag führt der Verein aus Thessaloniki die Tabelle der Super League an. In den letzten 20 Pflichtspielen kassierte man gerade mal eine Pleite (17S, 2U). Vor allem daheim sind die Männer von Coach Razvan Lucescu mit zehn Siegen, zwei Remis und 31:4 Toren extrem stark. Am Sonntag gingen die „Aspromavri“ allerdings zum zweiten Mal in dieser Saison vor den eigenen Fans in einem Ligaspiel nicht als Sieger vom Feld.

Gegen den amtierenden Double-Sieger AEK Athen lag man bis zur 89. Minute mit 0:1 hinten. Am Ende stand aber noch ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Damit konnte Saloniki einen Verfolger auf Distanz halten. Die Schwarz-Weißen stellen die beste Offensive (58) und die beste Abwehr (16). Im Pokal erreichte der Verein das Halbfinale und ist in dieser Saison im Wettbewerb noch ohne Gegentreffer. Und auch in der Conference League steht PAOK im Achtelfinale und wartet noch auf den nächsten Gegner.

Mit 20 Titeln ist Panathinaikos die Nummer zwei in Griechenland hinter Olympiakos (47). Der letzte Meistertitel stammt allerdings aus dem Jahr 2010. Im Vorjahr reichte es immerhin für den zweiten Platz hinter der AEK Athen. Zudem hatten die Grünen unter Coach Ivan Jovanovic in der Saison 2021/22 im Pokal den ersten Titel seit acht Jahren gewonnen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2023 wurde Jovanovic aber ziemlich überraschend vor die Tür gesetzt. In der Liga stand PAO auf einem guten zweiten Platz.

In der Europa League schieden die Athener allerdings als Letzter der Gruppe F aus. Als Nachfolger auf dem Trainerstuhl wurde die 70-jährige türkische Trainerlegende Fatih Terim verpflichtet. Die Bilanz in der Liga unter dem neuen Coach steht bei fünf Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Die einzige Pleite setzte es am 28. Januar mit einem 1:2 bi PAOK. Panathinaikos hat die zweitbeste Offensive (55) und zusammen mit Saloniki die beste Abwehr (16).

PAOK Saloniki - Panathinaikos Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 1:1 AEK Athen (H), 2:0 Atromitos Athen (A), 5:0 Panserraikos (H), 2:1 Panathinaikos (H), 5:1 Volos NFC (A)

Letzte 5 Spiele Panathinaikos: 3:0 Panserraikos (A), 2:0 Olympiakos Piräus (H), 2:0 Atromitos Athen (A), 1:2 PAOK Saloniki (A), 1:2 Atromitos Athen (H)

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki vs Panathinaikos: 2:1 (H), 2:2 (A), 1:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (A)

Wie schon erwähnt, trafen beide Vereine Ende Januar zuletzt aufeinander. Das war der erste Sieg für PAOK gegen Panathinaikos nach vier Partien (3U, 1N). Nach 92 Duellen führt der Verein aus Athen die Bilanz mit 43 Siegen zu 33 Niederlagen an.

In Thessaloniki haben die Hausherren aber die Nase mit 24 Erfolgen bei 13 Pleiten in 45 Partien vorne. Auch im Pokal spricht die Statistik nach zehn Aufeinandertreffen für die „Aspromavri“ (5S, 1U, 4N).

In diesem Duell treffen die beiden besten Abwehrreihen der Super League aufeinander. Endet die Partie nach 90 Minuten mit weniger als 2,5 Toren, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 1.60.

Wetten bei dem Anbieter lassen sich hervorragend über die Intertops App spielen.

Unser PAOK Saloniki - Panathinaikos Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Auf PAOK wartet ein Spitzenspiel nach dem anderen. Dank der guten Form und der Heimstärke sind die Hausherren auch im Halbfinal-Hinspiel des Pokals gegen Athen nach unserer Ansicht zu Recht die Favoriten.

Doch wir sichern unsere Wette mit der „Doppelten Chance“ ab. Einerseits ist Panathinaikos das beste Auswärtsteam der Liga. Zudem geben beide Teams, da ja noch ein Rückspiel ansteht, nicht unbedingt Vollgas.