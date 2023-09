Rostock – Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Rostock - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: In einem engen Spiel sehen wir keinen Favoriten, rechnen aber mit Toren auf beiden Seiten.

Hansa Rostock gastierte zuletzt im Nord-Derby beim Hamburger SV. Über das gesamte Spiel hinweg waren die Gäste unterlegen und mussten sich am Ende verdient mit 0:2 geschlagen geben. Es war das erste Match in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Trotz eines frühen Gegentors im Heimspiel gegen den KSC ließen sich die Fortunen nicht aus der Bahn bringen und glichen durch Neuzugang Yannik Engelhardt aus. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren zielstrebiger und gewannen am Ende mit 3:1.

Wir visieren eine enge Begegnung mit Toren auf beiden Seiten an. Der Bookie Mobilebet hält für diesen Spielausgang eine Quote von 1,72 bereit.

Darum tippen wir bei Rostock vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen“:

Die Hanseaten trafen saisonübergreifend in den letzten 8 Liga-Heimspielen.

Fortuna erzielte saisonübergreifend in 7 der letzten 10 Liga-Auswärtsspielen mindestens einen eigenen Treffer.

5 der vergangenen 6 Paarungen im Ostseestadion endeten zwischen diesen Teams mit Toren auf beiden Seiten.

Rostock vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Einschätzung ist mit einem beinahe ausgeglichenen Duell zu rechnen. Ein Umstand, der anhand der Rostock Düsseldorf Wettquoten untermauert wird. Weil die Gäste aus Nordrhein-Westfalen den qualitativ hochwertigeren Kader aufzeigen, sind sie etwas niedriger bewertet. Im Falle eines Auswärtssieges hält eine Vielzahl der Bookies, darunter auch Wettanbieter mit deutscher Lizenz, den bis zu 2,3-fachen Wetteinsatz bereit.

Der Heimsieg bringt im Schnitt eine Quote von bis zu 3,00 mit sich. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die Hanseaten vier der letzten sechs Heimspiele gegen Düsseldorf mit einem Erfolgserlebnis beendeten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs. Düsseldorf Prognose: Kassiert Rostock die zweite Niederlage am Stück?

Die Ostseestädter starteten stark in die neue Saison und setzten sich an den ersten beiden Spieltagen gegen Nürnberg (2:0) und Aufsteiger Elversberg (2:1) durch. Zuletzt war jedoch ein Abwärtstrend zu vernehmen. Zwei der jüngsten drei Liga-Ansetzungen gingen gegen Hannover (1:2) und den Hamburger SV (0:2) verloren.

Momentan rangieren die Mannen von Trainer Alois Schwartz auf Rang 5 der Tabelle. Trotzdem gehen die Bookies nicht ernsthaft davon aus, dass die Hanseaten um den Aufstieg mitspielen können.

In Bezug auf den Kader-Marktwert (17,3 Millionen Euro) ist Hansa nur im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt und kann bei weitem nicht mit den Spitzenteams wie dem HSV (42,5 Millionen) oder Hertha BSC (40,7 Millionen) konkurrieren. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Stürmer Juan-José Perea ist mit drei Toren in vier Spielen der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Düsseldorf legte einen soliden Einstieg in die neue Saison hin und musste nur eine Niederlage in den verstrichenen fünf Ansetzungen in Kauf nehmen (3S, 1U). Momentan rangiert die Elf von Trainer Daniel Thioune in der Tabelle auf dem vierten Platz.

Rostock - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:2 HSV (A), 2:1 Osnabrück (H), 1:2 Hannover (H), 3:0 n.E. Frankfurt (A), 2:1 Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:1 Karlsruhe (H), 5:0 Elversberg (A), 1:2 Paderborn (H), 3:1 Illertissen (A), 0:0 St. Pauli (A).

Letzte Spiele Rostock vs. Düsseldorf: 2:5 (H), 1:3 (A), 0:3 (A), 2:1 (H), 0:3 (H).

Vor allem offensiv sind die Düsseldorfer sehr gefährlich und zeigen nach dem HSV (13) und Magdeburg (13) mit zehn Toren die drittbeste Offensive der Liga auf. Satte 80 Torschüsse hat F95 im Laufe der Saison abgegeben.

Der Zug zum gegnerischen Kasten ist den „Flingeranern“ keineswegs abzusprechen. Immerhin stand saisonübergreifend in sieben der letzten zehn Auswärtsspielen in der Liga mindestens ein Tor zu Buche.

Nachdem im vergangenen Jahr auf Rang 4 der Aufstieg bzw. die Relegation verpasst wurde, werden die Düsseldorfer in dieser Spielzeit nichts unversucht lassen, um das Ticket für das Oberhaus zu lösen. Der Kader-Marktwert von rund 27 Millionen Euro gehört zu den vier teuersten der 2. Bundesliga.

Vor allem Neuzugang Christos Tzolis, der von Norwich City ausgeliehen wurde, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Der Linksaußen blickt bereits auf drei Tore in drei Spielen. Der von uns getestete Wettanbieter Mobilebet hält für Rostock Düsseldorf Wetten ein sehr breit gefächertes Portfolio bereit und sorgt für Abwechslung.

Unser Rostock – Düsseldorf Tipp: Beide Teams treffen

Ohne jeden Zweifel sind beide Teams offensiv ausgerichtet. Vor allem Düsseldorf gelangt gerne über die Außen zum Abschluss und spielte satte 90 Flanken in den bisherigen fünf Begegnungen. Zudem kann sich die Passquote von 85,6 Prozent durchaus sehen lassen. Die Gastgeber aus Rostock werden vermutlich im 3-4-1-2 auflaufen. Beide Teams werden nichts unversucht lassen, um sich durchzusetzen.