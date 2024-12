Schindler - Rydz Tipp, Prognose, Quoten | 22.12.2024

Unser Schindler - Rydz Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 22.12.2024 lautet: Martin Schindler gewinnt nach starker Leistung und bleibt gegen Callan Rydz auch im achten Spiel ungeschlagen.

Bei der Darts WM 2025 befindet sich die 2. Runde im Endspurt. Zu den Highlights am Sonntag zählt das Match in der Abendsession zwischen Martin Schindler und Callan Rydz.

Die Ausgangslage beim Aufeinandertreffen des 22. gegen die Nummer 40 der Order of Merit ist auf dem Papier eindeutig. Demnach geht “The Wall” als klarer Favorit in die Partie hinein.

Mit Blick auf die Schindler vs. Rydz Prognose erwarten wir eine Top-Leistung des Deutschen, der bei Abrufen seines A-Games souverän gegen den Engländer gewinnt.

Unser Schindler vs. Rydz Wett Tipp heute ist daher “Sieg Schindler”, der mit einer Quote von 1,60 bei Betano einhergeht.

Darum tippen wir bei Schindler vs. Rydz auf “Sieg Schindler”

Schindler vs. Rydz Quoten Analyse:

Spätestens die Schindler vs. Rydz Quoten der besten Sportwettenanbieter zeigen allerdings, dass die Favoritenrolle auf Seiten Deutschlands aktueller Nummer 1 liegt.

Der Sieg für Schindler geht mit einer Quote von 1,60 einher. Demgegenüber winken Schindler Rydz Wettquoten von 2,30, sollte der Engländer das Match für sich entscheiden.

Schindler vs. Rydz Prognose: Schindler gewinnt letztlich souverän

Grundlegend ist der Schindler vs. Rydz Tipp absolut nachvollziehbar. Deutschlands aktuell bester Werfer hat ein überragendes Jahr gespielt und sich enorm weiterentwickelt.

Das zeigt sich auch an den zwei Titeln auf der European Tour. Mit Callan Rydz trifft er nun auf einen Akteur, der ein durchwachsenes Jahr hinter sich hat - aber nicht zu unterschätzen ist.

In der ersten Runde setzte sich “The Riot” souverän mit 3:0 gegen Romeo Grbavac durch.

Schindler vs. Rydz Statistik & Bilanz:

Das wohl größte Argument in der Schindler vs Rydz Prognose ist aber die Checkout-Quote. In dieser Kategorie gehört “The Wall” mit 41,13 Prozent zu den besten Spielern auf der Tour.