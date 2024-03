St. Pauli - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 31.03.2024

Unser St. Pauli - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.03.2024 lautet: Die Heimstärke ist in dieser Saison ein großer Trumpf der Kiezkicker. So ist im Wett Tipp heute für die Ostwestfalen am Sonntag auch nicht mehr als ein Punkt drin.

Der FC St. Pauli hatte seit Jahresbeginn durchaus mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Doch auf dem Kiez hielten die Verantwortlichen auch nach Rückschlägen an ihrem klaren Plan fest. Die Mannschaft hat die Grundprinzipien von Coach Fabian Hürzeler komplett verinnerlicht. So haben die Hamburger vor dem 27. Spieltag zehn Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Die Rückkehr ins Oberhaus rückt immer näher. Der nächste Schritt auf diesem Weg soll das Heimspiel am Sonntag gegen Paderborn sein.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

St. Pauli ist daheim noch ohne Niederlage

Die Kiezkicker haben 10 Punkte Polster auf Rang 3

Paderborn konnte gerade mal eines der letzten 5 Pflichtspiele für sich entscheiden

St. Pauli vs Paderborn Quoten Analyse:

St. Pauli ist der souveräne Tabellenführer und daheim noch ungeschlagen. Daher sind die Hamburger bei der St. Pauli vs Paderborn Prognose auch die deutlichen Favoriten. Bei den besten Wettanbietern wird ein Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 1,61 bezahlt.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für den Dreier der Gäste eine durchschnittliche Quote von 4,94. Das Remis wird mit einer Durchschnitts-Quote von 4,29 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Paderborn Prognose: Das Millerntor ist eine Festung

Mit nur 25 Gegentoren stellt St. Pauli immer noch die ligaweit beste Defensive in der laufenden Zweitliga-Spielzeit. Ab Ende Februar ging es in der Abwehr der Hamburger in Kiel (4:3) und auf Schalke (1:3) zwischenzeitlich aber ziemlich wild zu. Seit zwei Partien ist der Tabellenführer nun wieder ohne Gegentor. Daheim gegen Hertha und in Nürnberg wurde jeweils mit 2:0 gewonnen. In diesen beiden Partien demonstrierten die Kiezkicker streckenweise einen Klassenunterschied.

Der Lohn sind 54 Punkte aus den ersten 26 Partien und die beste Saison der Vereinsgeschichte. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel stiegen alle 13 Teams, die zu diesem Zeitpunkt so viele Zähler auf dem Konto hatten, am Ende auch auf. Am Millerntor sind die Männer von Coach Hürzeler saisonübergreifend seit 16 BL2-Heimspielen unbesiegt. Die einzigen beiden Pleiten setzte es in der Fremde (in Magdeburg und auf Schalke). Auch in der Rückrunde ist St. Pauli die klare Nummer 1.

Im Unterhaus geht es im Rennen um den Relegationsrang 3 sehr eng zu. Vor der Länderspielpause wollte Paderborn daheim gegen das bis dato schwächste Auswärtsteam der Liga hier etwas Boden gutmachen. Doch gegen Braunschweig kassierte der SCP eine 1:2-Heimpleite. Dabei zeigten die Hausherren gar keine so schlechte Leistung. Doch wieder einmal konnte die Mannschaft die eigenen Möglichkeiten nicht nutzen. So haben die Ostwestfalen nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen.

Im Jahr 2024 konnte Paderborn gerade mal eine von fünf Heim-Partien siegreich gestalten (1U, 3N). Ligaweit ist aktuell nur Hannover länger ohne Sieg (4 Partien) als der SC Paderborn (3). Dafür läuft es in der Fremde umso besser. Nur drei Teams haben auswärts mehr Punkte geholt als die Truppe von Coach Lukas Kwasniok. Die letzte Pleite auf des Gegners Platz war ein 1:4 Ende November in Elversberg. Danach folgten drei Siege und zwei Remis, darunter ein 2:1 beim HSV.

St. Pauli - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:0 Nürnberg (A), 2:0 Hertha BSC (H), 1:3 Schalke (A), 4:3 Holstein Kiel (A), 1:0 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:2 Braunschweig (H), 3:3 Schalke (A), 0:0 Magdeburg (H), 2:1 Wehen Wiesbaden (A), 0:4 Holstein Kiel

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Paderborn: 2:2 (A), 2:1 (A), 2:2 (H), 2:2 (H), 1:3 (A)

Gegen kein anderes Team in der 2. Bundesliga hat Paderborn so viele Tore erzielt wie gegen St. Pauli (37 in 21 Spielen). Die Ostwestfalen verloren zudem nur eines der letzten sieben Duelle gegen die Kiezkicker (3S, 3U). Auch am Millerntor konnten die Hamburger gerade Mal eines der jüngsten sieben Heimspiele gegen den SCP für sich entscheiden (3U, 3N). Auf eine Wiederholung wartet der FCSP seit drei Heim-Partien gegen Paderborn.

Drei der letzten vier Duelle endeten mit einem 2:2, so auch das Hinspiel in dieser Saison. Steht dasselbe Ergebnis auch am Sonntag nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel, wird das bei Bwin mit einer hohen Quote von 14,0 belohnt. Bei dieser durchaus sehr riskanten Wette kann euch der aktuelle Bwin Promo Code eine große Hilfe sein.

Unser St. Pauli - Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Paderborn hofft auf die gute Bilanz gegen St. Pauli. In der Auswärtstabelle steht die Kwasniok-Elf auch auf einem guten vierten Rang. Doch mehr als ein Remis trauen wir den Gästen nicht zu. Dafür sind die „Boys in Brown“ in dieser Saison einfach zu form- und heimstark. Allerdings könnten die Ostwestfalen gegen die beste Abwehr der Liga ins Schwarze treffen. In neun Rückrunden-Partien haben die Hamburger schon zehn Gegentreffer kassiert.