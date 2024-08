US Open Tipps heute - Experten Tipps für den 27.08.2024

SPORT1 Betting 26.08.2024 • 14:17 Uhr Die besten US Open Tipps heute am Dienstag, den 27.08.2024 zu den Duellen bei den US Open 2024. Starten die Favoriten mit glatten Siegen?

Unsere US Open Sportwetten Tipps am 27.08.2024 lauten: Novak Djokovic betitelte seine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2024 als seinen größten Erfolg. Im Wett Tipp heute prognostizieren wir einen siegreichen Auftakt für den Serben.

Am 2. Tag der US Open 2024 starten mehrere Titelfavoriten ins Turnier. Radu Albot fordert Titelverteidiger Novak Djokovic heraus und hofft auf ein spannungsgeladenes Duell. Wie sehr dieser Favoriten ärgern kann, bewies er in Wimbledon gegen Hubert Hurkacz, den er in einen vierten Satz zwingen konnte.

Ein weiterer Kandidat für den Turniersieg beim letzten Grand Slam des Jahres ist Daniil Medvedev. Unsere Lajovic Medvedev Prognose fällt relativ eindeutig aus. Ebenso widmen wir uns dem Auftaktmatch von Daniel Altmaier gegen Marian Navone sowie dem Vergleich zwischen Timofey Skatov und Hubert Hurkacz.

Radu Albot vs Novak Djokovic Prognose: Eine glückliche Auslosung

Als Titelverteidiger und frisch gekürter Goldmedaillen-Gewinner startet Novak Djokovic gegen Radu Albot in die US Open 2024. Der Serbe dürfte sich glücklich über die Auslosung schätzen, immerhin vermeidet er einen Turnierbaum mit seinen beiden größten Widersachern - Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

Im Albot Djokovic Tipp heute gehen wir jedoch nicht von einem glatten Sieg des 37-Jährigen aus. Zu Beginn des Jahres eröffnete der Djoker seine Saison zwar mit einem Erstrunden-Sieg bei den Australian Open gegen Dino Prizmic, gab jedoch den zweiten Satz ab (3:1).

Sogar durch die zweite Runde kam der Rekord-Grand-Slam-Champion nicht ohne Satzverlust (3:1 vs. Alexei Popyrin). Ebenso wie in Australien werden die US Open auf einem Hardcourt-Platz ausgetragen.

Albot ist mit 34 Jahren ein alter Hase auf der Tour und forderte bereits in Wimbledon einen großen Favoriten heraus. Gegen Hubert Hurkacz ging der Mann aus Moldawien nicht ohne Satzgewinn vom Feld (1:3).

Unser US Open 2024 Wett Tipp heute: „3:1-Sieg Djokovic“ mit einer Quote von 5,00 bei Bwin!

Darum tippen wir bei Albot vs Djokovic auf „3:1-Sieg Djokovic“

Djokovic gab bei allen 3 Grand-Slam-Turnieren des Jahres innerhalb der ersten 3 Runden mindestens einen Satz ab.

Djokovic verlor bei den Australian Open in seinen ersten beiden Matches jeweils einen Satz.

Albot rang Hurkacz in Wimbledon einen Satz ab.

Albot - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Albot: S. Mochizuki (2:1), L. van Assche (1:2), J. Barracno Cosano (2:1), K. Jacquet (2:0), B. Gojo (2:1)

Letzte 5 Spiele Djokovic: C. Alcaraz (2:0), L. Musetti (2:0), S. Tsitsipas (2:0), D. Koepfer (2:0), R. Nadal (2:0)

Letzte Spiele Albot vs. Djokovic: -

Lajovic vs Medvedev Prognose: Erster Sieg seit März 2024

Daniil Medvedev muss bei den US Open immer auf der Liste der Titelfavoriten auftauchen. Seine Form schwanke in den vergangenen Wochen gewaltig, doch in New York gewann der 28-Jährige 2021 seinen ersten Grand-Slam-Titel und hat 2019 sowie 2023 das Endspiel erreicht.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die ehemalige Nummer 1 der ATP-Weltrangliste bevorzugt Tennis-Matches auf Hardcourt, weshalb die US Open womöglich so einen hohen Stellenwert für den Russen haben. Allerdings gewann Medvedev seit seinem Halbfinale in Miami im März 2024 kein Match mehr auf einem Hartplatz.

Große Sorgen bereitet uns diese Misere aber nicht. Sogar der Vorteil von Lajovic im direkten Vergleich (2:1) kann uns nicht von unserer Lajovic Medvedev Prognose abbringen. Zuletzt scheiterte der Serbe bereits in der ersten Qualifikationsrunde der Cincinnati Open gegen B. Holt (1:2).

Unser US Open 2024 Wett Tipp heute: „3:0-Sieg Medvedev“ mit einer Quote von 1,62 bei Betano!

Darum tippen wir bei Lajovic vs Medvedev auf „3:0-Sieg Medvedev“

Medvedev hat bei den US Open eine Bilanz von 29-6 Siegen.

Lajovic gewann in seiner Karriere nur 4 von 13 Matches bei den US Open

Lajovic verpasste bei den Cincinnati Open die Hauptrunde.

Lajovic - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lajovic: B. Holt (1:2), M. Marterer (1:2), L. Musetti (1:2), F. Cobolli (2:0), F. Misolic (2:1)

Letzte 5 Spiele Medvedev: J. Lehecka (0:2), A. Davidovich Fokina (1:2), F. Auger-Aliassime(0:2), S. Ofner (2:0), R. Hijikata (2:0)

Letzte Spiele Lajovic vs. Medvedev: 2:0, 2:0, 0:2.

Navone vs Altmaier Prognose: Ein großes Kämpferherz

Zwischen Navone und Altmaier können wir keine Prognose mit einem glatten Sieg aussprechen. Navone rangiert in der Weltrangliste (36.) aktuell deutlich niedriger als Altmaier (89.), wird von den Wettanbietern aber als Außenseiter deklariert.

Natürlich ist auch den deutschen Wettanbietern das große Kämpferherz von Altmaier bekannt. Der 25-Jährige hat bei zwei der vorherigen drei Grand-Slam-Turnieren des Jahres die zweite Runde erreicht, musste dafür aber in allen fünf Matches „Über 3,5 Sätze“ spielen.

Seine Aussichten auf den Sieg sind dennoch hoch. Navone spielt zur Zeit nicht sein bestes Tennis. Der Argentinier verlor seit der Rückkehr von Sand- auf Hartplätze alle drei ausgetragenen Matches.

Unser US Open 2024 Wett Tipp heute: „Sieg Altmaier (HC -1,5)“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Navone vs Altmaier auf „Sieg Altmaier (HC -1,5)“

Altmaier stand bei 2 von 3 Grand-Slam-Turnieren des Jahres 2024 in der 2. Runde.

Navone verpasste die Australian Open und konnte im Anschluss nur 1 von 3 Grand-Slam-Matches gewinnen.

Navone verlor seit dem Wechsel von Sand- auf Hartplätze jedes Match (3N).

Navone - Altmaier Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Navone: J. Shang (0:2), J. Lehecka (0:2), F. Taylor (0:2), L. Musetti (0:2), N. Borges (2:0)

Letzte 5 Spiele Altmaier: C. Moutet (0:2), R. Hijikata (0:2), H. Gaston (1:2), F. Cobolli (1:2), M.-H. Rehberg (1:2)

Letzte Spiele Navone vs. Altmaier: -

Skatov vs Hurkacz Prognose: Souveräner Auftaktsieg

Timofey Skatov lag in der ATP-Weltrangliste noch nie unter den Top 100 und könnte bald sogar aus den Top 200 fallen (188.). Der Kasache qualifizierte sich für die erste Runde der US Open 2024 über die Qualifikation. In dieser gewann er zwar alle drei Matches, gab jedoch in jeder Partie einen Satz ab.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Hubert Hurkacz hingegen hält sich tapfer unter den zehn besten Spielern der Welt und ist einer der besten Aufschläger auf der Tour. Seine Knieverletzung hat der Pole mittlerweile auskuriert und sich durch zwei Viertelfinal-Teilnahmen in Montreal und Cincinnati wieder in Form gespielt.

Unser Skatov Hurkacz Wett Tipp heute gibt keinen Raum für Zweifel am Favoriten. Hurkacz hat mit 295,7 aktuell das drittbeste Service-Rating auf der Tour und sollte durch einen glatten Sieg in die zweite Runde einziehen können.

Unser US Open 2024 Wett Tipp heute: „Unter 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,92 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Skatov vs Hurkacz auf „Unter 3,5 Sätze“

Hurkacz hat das drittbeste Service-Rating auf der Tour (295,7).

Skatov könnte bald aus den Top 200 der Weltrangliste fallen (188.).

Hurkacz erreichte nach seiner Knieverletzung in Montreal und Cincinnati jeweils das Achtelfinale.

Skatov - Hurkacz Statistik & Bilanz: