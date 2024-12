van den Bergh - Rydz Tipp, Prognose, Quoten | 29.12.2024

Unser van den Bergh - Rydz Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 29.12.2024 lautet: Dimitri van den Bergh behauptet sich in einem umkämpften Spiel gegen Callan Rydz.

Tag 12 hält bei der Darts WM 2025 unter anderem das Match zwischen Dimitri van den Bergh und Callan Rydz bereit. Die Wettquoten und die van den Bergh vs. Rydz Prognosen zeigen, dass ein ausgeglichenes Match mit leichten Vorteilen für den „Dreammaker“ bevorsteht.

Mit Blick auf den van den Bergh vs. Rydz Tipp haben wir uns für über 5,5 Sätze mit einer Quote von 1,62 bei Betano entschieden.

Darum tippen wir bei van den Bergh vs. Rydz auf “Über 5,5 Sätze”

van den Bergh vs. Rydz Quoten Analyse:

Bei dieser spannenden Begegnung haben die Sportwettenanbieter keine klare Einschätzung. Wie die van den Bergh vs. Rydz Quoten zu erkennen geben, geht der „Dreammaker“ leicht favorisiert in die Partie hinein. Der Sieg für den Belgier ist mit 1,72 quotiert, während ein Einsatz auf Rydz das 2,10-Fache beschert.

van den Bergh vs. Rydz Prognose: Der „Dreammaker“ kämpft bis zum Schluss

Rund um das Match des 18. gegen die Nummer 40 der Live Order of Merit liegt die Favoritenrolle berechtigterweise auf Seiten des „Dreammaker“. Aufgrund der mehr als 20 Plätze Unterschiede in der Rangliste ist die van den Bergh vs. Rydz Prognose auch durchaus verständlich.