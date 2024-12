van Gerwen - de Graaf Tipp, Prognose, Quoten | 30.12.2024

Bei der Darts WM 2025 stehen am heutigen Montag die letzten Achtelfinalspiele an. Eines der Highlights ist dabei das Match von Michael van Gerwen, der es mit Jeffrey de Graaf zu tun bekommt. Die Ausgangslage beim Duell des Dritten gegen den 64. der Live Order of Merit könnte eindeutiger kaum sein.

Hier der mehrmalige Weltmeister und auf der anderen Seite ein überraschender Achtelfinalist, der vor der WM noch um die Tourcard gebangt hat. Mit Blick auf den van Gerwen vs. de Graaf Sportwetten Tipp lautet unsere Wahl “Sieg van Gerwen 4:1” mit einer Quote von 3,60 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei van Gerwen vs. de Graaf “Sieg van Gerwen 4:1”

van Gerwen vs. de Graaf Quoten Analyse: