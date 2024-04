Viktoria Pilsen - Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten 11.4.

Unser Viktoria Pilsen - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 11.04.2024 lautet: Florenz möchte 2023/24 wie im Vorjahr ins ECL-Endspiel einziehen. Im Wett Tipp heute erwarten wir aber ein enges und torarmes Gastspiel bei Viktoria Pilsen.

Schaut man auf die Wettquoten der Bookies, ist die Fiorentina zusammen mit Aston Villa in der laufenden UEFA Europa Conference League der große Favorit auf den Titel. Schon in der vergangenen Saison musste sich Florenz erst im Endspiel mit West Ham einem Premier-League-Vertreter geschlagen geben. Auf dem Weg zum zweiten Finale in Folge treffen die Lilien ab Donnerstag in der Runde der letzten Acht auf das Überraschungsteam aus Pilsen.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,73 bei Betway für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Viktoria Pilsen vs Fiorentina auf „Unter 2,5 Tore“:

Pilsen ist seit 6 Europapokal-Spielen ohne Gegentor.

Der FC Viktoria kassierte in 14 Conference-League-Partien dieser Saison gerade mal 3 Gegentreffer.

Florenz hat in den vergangenen 4 Pflichtspielen insgesamt 3 Mal getroffen.

Viktoria Pilsen vs Fiorentina Quoten Analyse:

Beim Blick auf den Marktwert haben die Italiener mit 248 zu 32 Millionen Euro klar die Nase vorne. So schicken die besten Buchmacher bei der Viktoria Pilsen vs Fiorentina Prognose die Gäste auch als Favoriten auf den Rasen.

Ihr bekommt für einen Sieg der Viola durchschnittliche Quoten von 2,03. Doch auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Wettanbieter mit Quoten im Schnitt von 3,69 auch ein Sieg der Hausherren nicht so abwegig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Viktoria Pilsen vs Fiorentina Prognose: Zeigen die Lilien ihr Pokal-Gesicht?

Miroslav Koubek führte Pilsen 2014/15 zum Liga-Titel in Tschechien. Im vergangenen Sommer kam der Trainer zu einer zweiten Amtszeit zum FC Viktoria zurück. Auch dieses Mal glückte dem Coach ein besonderer Erfolg. Der Verein steht in diesem Jahr erstmals in einem Europapokal-Viertelfinale. Die Westböhmen konnten in dieser Saison als einziger Verein alle sechs Spiele der Gruppenphase gewinnen. Hier setzte man sich gegen Dinamo Zagreb, Astana sowie Ballkani durch und kassierte nur ein Gegentor.

Im Achtelfinale gab es im Hin- und Rückspiel gegen Servette Genf keine Tore. So musste das Elfmeterschießen entscheiden. Somit ist Pilsen in 14 internationalen Spielen 2023/24 ungeschlagen und kann dabei ein Torverhältnis von 22:3 vorweisen. Seit sechs UEFA-Partien ist Viktoria ohne Gegentor. In der heimischen Fortuna Liga steht die Mannschaft hinter den beiden Teams aus Prag (Slavia und Sparta) aber nur auf Rang 3. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt auch schon 13 Punkte.

Florenz spielte in der Serie A eine starke Hinrunde. Die Viola stand nach der ersten Saisonhälfte auf dem vierten Platz und durfte auf ein Ticket für die Königsklasse hoffen. Doch in der Rückserie läuft bei den Lilien nicht mehr viel zusammen. Das 0:1 am Sonntag bei Juventus Turin war die fünfte Niederlage im elften Rückserien-Spiel. Allerdings sprachen hier Zahlen wie der Ballbesitz (75 Prozent) und die Gesamt-Schüsse (13:7) für die Gäste. Dem gegenüber stehen in diesem Zeitraum nur zwei Siege und vier Remis.

Inzwischen steht auch fest, dass Coach Vincenzo Italiano den Verein nach dieser Saison verlassen wird. Doch die Fiorentina ist eine Pokalmannschaft. In der Vorsaison stand die ACF in der Coppa Italia und in der Conference League jeweils im Endspiel. Auch in dieser Saison ist der Einzug ins nationale Pokalfinale in Reichweite. Die „Giglati“ gewannen in der Vorwoche das Halbfinal-Hinspiel daheim gegen Atalanta Bergamo mit 1:0. In der Conference League ist Florenz in dieser Saison noch ungeschlagen (4S, 4U).

Viktoria Pilsen - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Viktoria Pilsen: 0:0 MFK Karvina (A), 3:0 Jablonec (A), 1:3 Slovan Liberec (H), 2:1 Jablonec (A), 3:1 n.E. Servette (H)

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 0:1 Juventus Turin (A), 1:0 Atalanta Bergamo (H), 1:2 AC Milan (H), 1:1 Maccabi Haifa (H), 2:2 AS Rom (H)

Letzte Spiele Viktoria Pilsen vs Fiorentina: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag zum ersten Mal aufeinander. Pilsen konnte bei zehn Vergleichen mit Mannschaften aus Italien immerhin drei Siege feiern (2U, 5N). Der größte Erfolg war hier ein Weiterkommen in der Europa-League-Saison 2012/13 gegen Napoli. In der zweiten Runde setzte sich der FC Viktoria erst auswärts mit 3:0 gegen die SSC und dann daheim mit 2:0 durch. Die Fiorentina ist dagegen seit acht Duellen mit tschechischen Gegnern ungeschlagen (6S, 2U).

Geht die Serie von Florenz weiter, würde die Wette „Doppelte Chance X2″ Sinn machen. Um hier einigermaßen gute Quoten zu bekommen, muss der Tipp aber mit der Option „Unter 3,5 Tore“ ergänzt werden. Dann gibt es bei ODDSET eine 1,70. Alles über Bonus, Wettangebot, Quoten sowie Stärken und Schwächen verrät euch unser ausführlicher ODDSET Test!

Unser Viktoria Pilsen - Fiorentina Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Die Qualität und die Erfolge im Europapokal sprechen eigentlich für die Gäste aus der Serie A. Doch in dieser Saison haben schon einige Gegner den FC Viktoria unterschätzt. Das soll uns nicht passieren. Die Männer aus Pilsen können sich auf ihre sensationelle Abwehr verlassen und waren international bisher noch nicht zu schlagen. Wir rechnen erneut mit einer engen und spannenden Partie, bei der nicht allzu viele Tore fallen.