BVB: Funkt Rangnick bei Denis Zakaria dazwischen? Gladbach-Stürmer zu ManUnited?

Ziemlich sicher ist aber, dass die Dortmunder in dieser Transferperiode nicht auf Zakaria gehen werden. Man werde den Markt bis zum letzten Tag zwar beobachten, betonte Kehl Anfang des Jahres, es sei aber nicht so, „dass wir mit aller Macht versuchen, Transfers umzusetzen“. (NEWS: Nach Aus in Gladbach: Eberl-Freundin Schaller erklärt sich)