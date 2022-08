Ebimbe neuer Sechser in Frankfurt? So verläuft die Eintracht-Suche

Der 21-Jährige zählt in Frankreich zu den stärksten Spielern seiner Altersklasse. In der U20-Nationalmannschaft traf Ebimbe viermal in drei Partien. Für Paris und Dijon absolvierte er bislang 40 Partien in der Ligue 1. Ebimbe war zudem mit erst 17 Jahren fünfmal in der Youth League am Ball.