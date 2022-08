Transfermarkt: Kommt es zur spektakulären Aubameyang-Wiedervereinigung?

Dabei könnte das Team von Thomas Tuchel von der aktuellen Situation in Barcelona profitieren. Ursprünglich wollten die Katalanen nur Memphis Depay oder Aubameyang abgeben. Durch die finanziellen Probleme, die eine Registrierung der zahlreichen Neuzugänge - darunter auch Robert Lewandowski, der nach langem Transfertheater vom FC Bayern München gekommen war (INTERVIEW: Lewy exklusiv: Sorry an Bayern-Fans) - verhindern, sind weitere Transfereinnahmen jedoch wichtig für Barca. (NEWS: Barca „alles, was Fußball hässlich macht“)