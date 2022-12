Transfermarkt: Wirbel um de Jong? FC Barcelona verzweifelt allmählich

Überhaupt war de Jongs Rolle bei Barca in dieser Saison sehr begrenzt. In nur etwas mehr als der Hälfte der Spiele kam er von Beginn an zum Einsatz. Barca-Coach Xavi vertraut im Dreier-Mittelfeld meistens auf Sergio Busquets, Pedri und Gavi, die auch bei der WM 2022 im spanischen Nationalteam gesetzt waren. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)