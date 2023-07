Hoeneß-Ansage: Jetzt reagiert Kanes Trainer!

Bayern? „Das ist eher deren Problem“

Und das erste Treffen in der vergangenen Woche? „Ich hatte ein gutes Gespräch mit Harry. Wie gesagt nichts Weltbewegendes oder Entscheidendes bezüglich dessen, was sich die Leute fragen“, erläuterte Postecoglou: „Ich habe mich vorgestellt, und wir haben vor allem über den Klub gesprochen und was er denkt, wo dieser steht und wo Verbesserungspotenzial besteht.“

Dabei sei er sich mit Kane einig gewesen, „dass wir in diesem Jahr eine erfolgreiche Mannschaft sehen wollen“. Grundsätzlich sei es nicht so, dass er seine Spieler zu ihren Zukunftsplanungen befrage, „wenn sie zur Tür reinkommen“, ergänzte der 57-Jährige: „Manche werden uns die ganze Reise über begleiten, andere nicht.“

Hoeneß über Kane: Dann kriegen wir ihn

Hoeneß hatte am Samstag am Rande von Bayerns Trainingslager am Tegernsee auf SPORT1-Nachfrage erklärt: „Harry Kane hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht - und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn, weil dann wird Tottenham einknicken müssen!“