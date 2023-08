Transfermarkt: Macht Klopp Ernst? Dieser Bayern-Star will noch weg

Nach SPORT1-Informationen will Ryan Gravenberch den FC Bayern bis zum 1. September verlassen. Sein Management hat die Verantwortlichen des Rekordmeisters bereits vor Wochen über diesen Wunsch informiert. Und auch wenn bis zum frühen Dienstagabend noch kein konkretes schriftliches Angebot eines Klubs für ihn an der Säbener Straße eingegangen ist: Bis zum Deadline Day am Freitag könnte Bewegung in die Personalie Gravenberch kommen!