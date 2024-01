Transferticker zum FC Bayern: Freund kündigt Davies-Gespräche an

Top-Thema: Freund kündigt Davies-Gespräche an (14.31 Uhr)

Sagt Gala Bayern bei Boey-Leihe ab? (13.00 Uhr)

Bayern-Talent vor Leihe? (Sa. 15.36 Uhr)

Top-Thema: Freund kündigt Davies-Gespräche an (14.31 Uhr)

Gerüchte über einen möglichen Abgang von Alphonso Davies beim FC Bayern halten sich seit Monaten. Laut Sky peilt Real Madrid im Sommer einen Transfer des Kanadiers an. Auch SPORT1 hatte bereits über ein Interesse der Königlichen berichtet.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund will dem allerdings einen Riegel vorschieben: „Wir würden uns sehr wünschen, dass er länger bei Bayern bleibt. Wir werden Gespräche führen“, sagte der 46-Jährige bei Bild.

Und weiter: „Es wird schon seit Langem spekuliert. Phonzy hat bei uns einen Vertrag bis 2025. Ich bin überzeugt, dass er sehr gerne für den FC Bayern spielt.“

Davies war im Januar 2019 für 14 Millionen Euro vom FC Vancouver Whitecaps nach München gewechselt. Seitdem absolvierte der Kanadier 177 Pflichtspiele für den Rekordmeister, schoss acht Tore und gab 28 Vorlagen.

Sagte Gala Bayern bei Boey-Leihe ab? (13.00 Uhr)

Hat der FC Bayern München abermals eine Transfer-Absage kassiert?

Zumindest will der türkische Transferjournalist Nevzat Dindar erfahren haben, dass Galatasaray Istanbul nicht bereit ist, Sacha Boey nach München auszuleihen. Demnach hätte der türkische Klub ein Angebot für eine Leihe mit Kaufoption abgelehnt.

Sollten die Münchener den Franzosen dennoch verpflichten wollen, müssten sie wohl die geforderte Summe von 25 Millionen Euro bezahlen. Der 23-Jährige steht noch bis 2025 in Istanbul unter Vertrag und soll einem Wechsel an die Isar gegenüber nicht abgeneigt sein.

Neben Boey ist Bayern weiterhin an einer Verpflichtung von PSG-Star Nordi Mukiele interessiert.

Samstag, 13 Januar

+++ Bayern-Talent vor Leihe? (15.36 Uhr) +++

Bayern-Talent Frans Krätzig kam in der laufenden Saison bereits zu vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Jedoch konnte der 20-Jährige nur wenig Spielpraxis sammeln und soll daher noch in der Wintertransferphase ausgeliehen werden.

Dabei möchte Bayern Krätzig nach den Informationen von Sky wohl gerne für sechs bis achtzehn Monate innerhalb der Bundesliga verleihen. Momentan befindet man sich in Gesprächen und möchte bald eine Entscheidung verkünden. Der 20-Jährige hat noch bis 2027 Vertrag in München.

+++ Nachwuchs-Stürmer soll Bayern-Wechsel favorisieren (11.37 Uhr) +++

Robert Lewandowski, Harry Kane, die Stürmerliste beim FC Bayern ist lang. Damit sich die prall gefüllte Historie auch weiterhin ausbaut, schauen sich die Münchner Bosse bereits nach den nächsten talentierten Angreifern um.

So soll der deutsche Rekordmeister laut Transfer-Insider Fabrizio Romano ein erstes offizielles Angebot für Jonah Kusi-Asare abgegeben haben. Der 16-jährige Schwede steht aktuell bei AIK Solna in der schwedischen Allsvenskan unter Vertrag und wurde laut transfermarkt.de erst vor wenigen Tagen aus der U19 in den Profikader erhoben.

Der 1,96-Meter-Mann würde den Bayern aber bereits jetzt einen tieferen Griff in die Tasche abverlangen. Das erste Gebot, das sich dem Bericht zufolge auf rund vier Millionen Euro belaufen soll, scheint dem Tabellen-Elften der schwedischen Liga noch zu gering zu sein.

So fordern die Stockholmer eine Ablösesumme rund um die Sechs-Millionen-Euro-Marke. Zudem scheint der FC Bayern nicht ganz ohne Konkurrenz zu sein. Auch Scouts von PSV Eindhoven und Club Brügge sollen ein Auge auf ihn geworfen haben und an einem Wechsel interessiert sein.

Allerdings berichtet Sky, dass der Stürmer und seine Familie einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister favorisieren soll. Hauptverantwortlich für die Verhandlungen soll Sportdirektor Christoph Freund sein, der den 16-Jährigen wohl noch aus Zeiten bei RB Salzburg kennt.

+++ Gala-Star als Mukiele-Alternative? (9.35 Uhr) +++

Der FC Bayern München ist nach dem geplatzten Dragusin-Deal weiterhin auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Zuletzt schien der ehemalige Leipziger Nordi Mukiele die Wunschlösung des Rekordmeisters zu sein. Jedoch schaut man sich offenbar auch nach weiteren Alternativen um.

Nach Informationen von Sky sollen sich die Münchener auch mit Galatasaray-Star Sacha Boey beschäftigen. Der 23-Jährige ist in dieser Saison absoluter Stammspieler beim Süper-Lig-Klub und soll einem möglichen Wechsel an die Isar nicht abgeneigt zu sein.

Allerdings müsste der Rekordmeister bei Boey wohl tief in die Tasche greifen, da Gala nicht bereit ist, den Franzosen (Vertag bis 2025) auszuleihen. Berichten zufolge möchte der türkische Verein zwischen 20 und 25 Millionen Euro an Ablöse haben.

Boey soll aber sowieso nur ein ernstes Thema werden, wenn man die Wunschlösung Nordi Mukiele nicht bekommt. Man sei diesbezüglich in den Verhandlungen weit, diskutiere aber gerade eine mögliche Kaufoption bzw. Kaufpflicht.

Mukiele spielt in Paris so gut wie keine Rolle und hat dort noch einen Vertrag bis 2027.

Freitag, 12. Januar

+++ Entscheidung um Palhinha gefallen? (19.50 Uhr)

Im Sommer stand Palhinha unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern am Deadline-Day und war bereits in München. Der Transfer des Mannes vom FC Fulham kam aber nicht mehr zustande.

Nun wird es laut Informationen von Sky entgegen der Ankündigungen der Bayern-Bosse im Spätsommer keinen neuen Anlauf bei dem defensiven Mittelfeldspieler geben.

Dem Bericht zufolge wurde der 28-Jährige diese Woche informiert und reagierte „sehr enttäuscht“ über die Entscheidung. Er war bis Ende des vergangenen Jahres noch überzeugt davon, dass der Wechsel klappen würde. Ein Transfer nach München sei für ihn aber weiterhin „die Chance seines Lebens“.

Ob es im Sommer doch noch zu einem Happy End für Palhinha kommt, ist aber offen. Mit Martin Zubimendi gibt es dann einen weiteren Kandidaten für das defensive Mittelfeld, an dem die Bayern Interesse zeigen.

Der FC Bayern hat unter der Woche mit Eric Dier von Tottenham Hotspur einen Verteidiger geholt, der bei Bedarf auch im defensiven Mittelfeld aushelfen kann.

Donnerstag, 11. Januar

+++ Wildes Tauziehen um Bayern-Talent? (10.07 Uhr) +++

Der aktuell vom FC Bayern an Frosinone Calcio verliehene Arijon Ibrahimovic weckt Begehrlichkeiten. Laut kicker und Sky sollen Eintracht Frankfurt, der AC Mailand und Sporting Lissabon an dem 18 Jahre alten Offensiv-Talent interessiert sein.

Erste Gespräche mit ein Eintracht Frankfurt über einen möglichen Wechsel im Sommer sollen demnach bereits stattgefunden haben. Frankfurts Trainer Dino Toppmöller kennt Ibrahimovic noch aus seiner Zeit bei Bayern als Co-Trainer von Julian Nagelsmann.

Bezüglich der Zukunft des Bayern-Youngsters ist das letzte Wort aber noch lange nicht gesprochen. Denn zunächst soll Frosinone laut Sky zeitnah vorhaben, die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu ziehen. Die Bayern hätten dann aber wiederum eine Rückkaufoption in Höhe von 11 Millionen Euro. Sein Vertrag bei den Bayern läuft aktuell noch bis 2025.

Unter Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte Ibrahimovic im Sommer wenig Perspektive auf Einsatzzeiten, beim Serie-A-Aufsteiger kam der Offensivspieler nach einigen Kurzeinsätzen zu Beginn immer besser in Fahrt und kann aktuell zwei Tore und einen Assist in elf Pflichtspielen vorweisen.

Mittwoch, 10. Januar

+++ Palhinha-Transfer noch im Winter wohl vom Tisch (14.18 Uhr) +++

Joao Palhinha und die Bayern: Daraus wäre im Sommer 2023 am Deadline Day noch fast etwas geworden, doch der Transfer scheiterte jedoch auf der Zielgeraden. Einen neuen Versuch werden die Bayern in diesem Winter-Transfer aber wohl nicht unternehmen.

Wie Sky nun vermeldet, wäre den Verantwortlichen ein potenzieller Transfer des Sechsers wohl aber finanziell zu kostspielig. Deswegen soll es auf jeden Fall im Januar nicht zu einem Wechsel kommen.

Außerdem sei der Bedarf auf der Position nicht mehr so groß wie noch im Sommer, während der Bedarf in der Verteidigung umso größer ist.

+++ Araújo äußert sich zu Bayern-Gerüchten (18.20 Uhr) +++

Ronald Araújo ist einer von vielen Namen, die sich seit Wochen rund um den FC Bayern München ranken. Auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinale der spanischen Supercopa hat sich der Innenverteidiger des FC Barcelona nun zu den Gerüchten geäußert.

Angesprochen auf den FC Bayern, relativierte der Uruguayer: „Das sind Gerüchte, die wie gesagt immer aufkommen, wenn der Transfermarkt offen ist. Ich konzentriere mich auf Barca.“

Außerdem versicherte Araújo den Barca-Anhängern: „Ich bin hier sehr konzentriert auf den Klub und sehr glücklich, bei diesem Klub zu sein. Darauf fokussiere ich mich, ich gebe mein Bestes. Immer, wenn ich dieses Trikot trage, gebe ich 100 Prozent.“

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die hoch verschuldeten Katalanen rund 80 Millionen Euro für den 24-Jährigen, der noch bis 2026 unter Vertrag steht, fordern. Eine Summe, die die Münchner kaum zahlen wollen, auch wenn der flexible Defensivmann perfekt ins System des Rekordmeisters passen würde.

Wie Sky berichtet, habe es bereits einen Videocall zwischen den Verantwortlichen der Bayern und dem Team um Ronald Araújo gegeben. SPORT1 berichtete bereits Mitte Dezember von einem Bayern-Vorstoß, dennoch bleibt ein Durchbruch trotz vieler Spekulationen bisher aus.

+++ Dragusin-Berater bestätigt Transfer-Absage (13.30 Uhr) +++

Die Transfer-Absage von Radu Dragusin an den FC Bayern ist offiziell bestätigt worden. Der Berater des rumänischen Nationalspielers erklärte, dass man sich nach einer langen Nacht zu dem Schritt zu Tottenham Hotspur entschlossen habe.

„Die Entscheidung wurde heute Morgen um 8 Uhr getroffen“, sagte Florin Manea im Gespräch mit der rumänischen Zeitung Gazeta Sporturilor: „Wir waren entschlossen, nach Tottenham zu gehen, aber das Angebot kam von Bayern, also haben wir angehalten. Ich war auf dem Weg zum Flughafen.“

Anschließend habe man sich ausführlich beratschlagt: „Bayern ist einer der größten Klubs. Ich kann nicht glauben, dass wir Bayern abgelehnt haben.“

Er habe Bayern informiert und dabei angemerkt, dass die Münchner „auf den letzten Metern gekommen“ seien und ein Umdenken daher schwer realisierbar gewesen sei: „Vielleicht schaffen wir es in Zukunft. Wir sind ein bisschen verblüfft. Bayern abzulehnen ... aber es war letztendlich das, was Radu und seine Familie wollten. Er ist glücklich. Wir gehen nach Tottenham.“

Bayern wollte den Spieler „unbedingt“, meinte der Berater weiter: „Aber das offizielle Angebot kam erst gestern Abend.“ Manea gab außerdem an, dass Bayern mehr Geld geboten habe.

„Wir sind die ganze Nacht aufgeblieben, um nachzudenken. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Sowohl Napoli als auch der AC Mailand waren an ihm interessiert. Aber er träumte schon von klein auf davon, in der Premier League zu spielen“, erklärte der Berater abschließend.

Die Bayern haben laut übereinstimmenden Medienberichten gute 30 Millionen Euro für Italien-Profi Dragusin geboten. Der deutsche Rekordmeister, der dringend einen Innenverteidiger braucht, wird zudem seit Tagen mit Eric Dier und Nordi Mukiele in Verbindung gebracht.

+++ PSG-Star Mukiele vorm Sprung nach München? (13.00 Uhr) +++

Bayern München könnte bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger in Paris fündig geworden sein. Nach Informationen von Sky soll der Rekordmeister intensiv an einer Verpflichtung des ehemaligen Leipzigers arbeiteten.

Sportdirektor Christoph Freund möchte den 26-Jährigen offenbar sehr gerne nach München holen und soll zurzeit fortgeschrittene Gespräche mit den Parisern führen.

Der Franzose wechselte 2022 von Leipzig nach Paris, konnte sich dort aber nie wirklich über eine Reservisten-Rolle hinaus empfehlen. In der aktuellen Saison kam der ehemalige französische Nationalspieler in zehn Pflichtspielen zum Einsatz und konnte dabei eine Vorlage verbuchen.

In Frankreich wird berichtet, dass der Rekordmeister bereits ein Angebot für eine Leihe mit einer Kaufoption von 20 bis 25 Millionen Euro abgeben hätte. Sky kann dies allerdings nicht bestätigen.

Mukieles Vertrag läuft noch bis 2027.

+++ Schnappt sich Bayern einen Ex-Bielefelder? (10.31 Uhr) +++

Wechselt der ehemalige Bielefeld-Star Jonathan Clauss nach München?

Der 31-Jährige, der 2020 maßgeblich für den zwischenzeitlichen Bundesliga-Aufstieg der Bielefelder verantwortlich war, steht laut einem Bericht von Téléfoot auf dem Zettel des Rekordmeisters.

Zurzeit spielt Clauss bei Olympique Marseille und kommt in der aktuellen Saison in 25 Pflichtspielen auf zwei Tore und sieben Vorlagen. Der Rechtsverteidiger konnte bereits Erfahrungen in der Champions-League sammeln und kennt Bayern-Star Kingsley Coman aus der Nationalmannschaft bestens.

Die Münchener wollen aufgrund der Verletzungen von Bouna Sarr und Noussair Mazraoui unbedingt noch jemanden für die rechte Seite zu holen.

Clauss steht in Marseille noch bis 2025 unter Vertag und sollte - auch wegen des fortgeschrittenen Alters - verhältnismäßig günstig zu haben sein. Sein Marktwert liegt derzeit bei rund 15 Millionen Euro.

+++ Bayern geht bei Dragusin-Poker wohl leer aus (9.30 Uhr) +++

Der FC Bayern ist Tottenham Hotspur im Werben um Radu Dragusin offenbar unterlegen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat sich der 21-Jährige für einen Wechsel nach England entschieden.

Der FC Bayern hatte sich zuvor wohl mit einem Angebot in Höhe von knapp über 30 Millionen Euro um den rumänischen Nationalspieler des FC Genua bemüht, der sich allerdings mit den Spurs bereits einig gewesen sein soll und nun zu seinem Wort steht.

Die Bayern suchen weiter nach einem Innenverteidiger, neben Dragusin soll es noch einige weitere Kandidaten geben: Wie Sky berichtet, soll Eric Dier, den Dragusin bei den Spurs ersetzen könnte, nun wieder verstärkt in den Fokus gerückt sein. Auch um den Franzosen Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) gab es in den letzten Tagen immer wieder Spekulationen.

Der deutsche Rekordmeister verfügt derzeit über nur zwei gelernte Innenverteidiger, weil Minjae Kim bei den Asienmeisterschaften weilt. Trainer Thomas Tuchel hatte auf mindestens einen Neuzugang zu Beginn der Transferphase gehofft - zwei Tage vor dem Bundesliga-Restart konnte aber noch kein Deal vermeldet werden.