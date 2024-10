Bayern-Rückkehr? Jetzt spricht Stiller

Für Matchwinner Jamie Leweling vom VfB Stuttgart war es ein traumhaftes Debüt in der deutschen Nationalmannschaft - doch auch für seinen Vereinskollegen Angelo Stiller markierte das 1:0 (0:0 ) in der Nations League gegen den Erzrivalen aus den Niederlanden etwas Besonderes.

„Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass München meine Stadt ist und Bayern mein Verein ist und bleibt. Ich bin dankbar für alles, was ich dort erleben durfte“, hatte Stiller, der beim VfB noch einen Vertrag bis 2027 besitzt und mit den Schwaben in der Champions League spielt, im vergangenen Jahr im SPORT1 -Interview gesagt.

In der Nationalmannschaft ist auch Antonio Rüdiger von Stiller angetan: „Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen Fan von ihm“, sagte der für Real Madrid spielende Abwehrchef am Sonntag auf der DFB-PK. „Ich habe gegen ihn in der Champions League gespielt. Vor allem seine Ruhe am Ball hat mir gefallen, er war kaum nervös.“