50 Millionen für Adeyemi? So denkt der BVB

Karim Adeyemi könnte den BVB noch im Winter in Richtung Italien verlassen. Es gibt allerdings noch einige Hürden.

Könnte Karim Adeyemi Borussia Dortmund noch auf den letzten Drücker in der Winterpause verlassen? Der 23 Jahre alte Flügelstürmer des BVB steht ganz oben auf der Liste der SSC Neapel, die händeringend einen Nachfolger für den nach Paris abgewanderten Kvicha Kvaratskhelia sucht.

In gut einer Woche, am 03. Februar, schließt allerdings schon das Transferfenster. Kommt es dennoch zu einem Wechsel des deutschen Nationalspielers auf den letzten Metern?

BVB-Abgang von Adeyemi: Daran hakt es noch

Des Weiteren sind die Schwarz-Gelben und Napoli nach wie vor noch im Austausch über Transfermodalitäten. In der zurückliegenden Woche haben laut den italienischen Transferexperten Fabrizio Romano und Giovanni di Marzio erste Gespräche der Klub-Bosse stattgefunden, auch ein mündliches Angebot in Höhe von rund 50 Millionen Euro soll bereits vorliegen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Nach den jeweiligen Ligaspielen der beiden Klubs, Borussia Dortmund trifft am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) im ersten Spiel von Interimscoach Mike Tullberg auf Werder Bremen, Neapel um 18 Uhr auf Juventus Turin, sollen die Verhandlungen laut italienischer Medien fortgeführt werden.

Adeyemi kämpft mit Verletzungsproblemen

Adeyemi kommt in der laufenden Saison in nur neun Ligaspielen auf zwei Tore und drei Vorlagen, Großteile der Hinrunde fiel er aber mit einem Muskelfaserriss aus. Zudem schnürte der 23-Jährige in der Champions League gegen Celtic Glasgow einen Dreierpack.