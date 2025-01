NBA: Lakers-Spiel wegen Bränden in Los Angeles verschoben

SPORT1-AI 09.01.2025 • 20:28 Uhr Die NBA verschiebt das Spiel der Los Angeles Lakers um LeBron James angesichts des Infernos in Kalifornien. Auch Lakers-Coach Redick ist betroffen.

Die NBA hat das Heimspiel der Los Angeles Lakers gegen die Charlotte Hornets am Donnerstag aufgrund mehrerer massiver Waldbrände in der Region Los Angeles verschoben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dies ist bereits der zweite Tag in Folge, an dem ein Spiel in der Innenstadt von Los Angeles abgesagt werden musste. Bereits am Mittwochabend war das NHL-Spiel der Los Angeles Kings gegen die Calgary Flames betroffen.

Kein neuer Termin für Lakers-Spiel

Bis Donnerstagnachmittag hatte die NBA noch keinen Ersatztermin für das Spiel der Hornets gegen die Lakers bekanntgegeben.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte die Liga: „Die gesamte NBA-Familie sendet ihre Gedanken und Unterstützung an die Gemeinde von Los Angeles in dieser herausfordernden Zeit. Wir sind dankbar für die Tausenden von Feuerwehrleuten und Ersthelfern vor Ort, die enormen Mut bewiesen haben. Unsere Gebete gelten denen, die von der unvorstellbaren Verwüstung durch die Waldbrände betroffen sind.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Waldbrände bedrohen Los Angeles

Drei große Feuer loderten in verschiedenen Gebieten des Großraums Los Angeles, nachdem außergewöhnlich starke Winde über zwei Tage hinweg gewütet hatten.

Eine große Bedrohung brach am Mittwochabend in den Hollywood Hills aus, nahe dem Herzen der Unterhaltungsindustrie, konnte jedoch bis Donnerstagmorgen eingedämmt werden.

Etwa 180.000 Menschen stehen unter Evakuierungsbefehl, und die Brände haben rund 116 Quadratkilometer Land verschlungen – eine Fläche, die etwa der Größe von San Francisco entspricht. Das Palisades-Feuer ist bereits das zerstörerischste in der Geschichte von Los Angeles.

Familie von LeBrons Coach evakuiert