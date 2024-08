Die letzte Chance einer deutschen Hoffnung?

SPORT1 19.08.2024 • 23:51 Uhr Jakob Johnson will bei den New York Giants neu durchstarten. Der deutsche NFL-Star blickt auf eine spannende Zukunft und bietet Fans eine Live-Chance in München.

Jakob Johnson, die deutsche NFL-Hoffnung, wagt einen neuen Karriereschritt. Der 29 Jahre alte Fullback unterschrieb kürzlich bei den New York Giants. Das ist nicht nur eine neue Station für Johnson, sondern auch ein weiterer Meilenstein auf seinem außergewöhnlichen Weg von Stuttgart hin zur amerikanischen Football-Elite.

Die Reise des heute 29-Jährigen begann nicht auf dem Football-Feld, sondern auf dem Rasen des TSV Sielmingen, wo er als Kind Fußball spielte. Doch als die passenden Trikots und Hosen zu klein wurden, musste Johnson aufhören. „Meine körperlichen Proportionen haben nicht gepasst, bis ich irgendwann beim Football gelandet bin“, erinnerte sich Johnson bei der Sports Illustrated.

Diese Entscheidung sollte sein Leben verändern. Im Jahr 2007, als Johnson noch ein Teenager war, sah er sein erstes Football-Spiel im Fernsehen. Die New York Giants traten im Super Bowl XLII gegen die New England Patriots an. Dieser Moment war für Johnson wegweisend: „Ich habe sofort gemerkt: Das ist mein Ding“.

Damals konnte er noch nicht ahnen, dass er zwölf Jahre später selbst einmal für die Patriots auf dem Feld stehen würde.

Vom deutschen Fußball zum amerikanischen Football

Johnson wechselte zu den Stuttgart Scorpions, wo er seine ersten Schritte im American Football machte. Sein Weg zum Profispieler war jedoch alles andere als geradlinig.

Nach einem beeindruckenden College-Abschluss an der University of Tennessee kämpfte Johnson gegen Rückschläge, einschließlich einer Schulteroperation, die seine NFL-Träume vorerst scheitern ließ. Während dieser schwierigen Phase arbeitete Johnson hart, um im Gespräch zu bleiben.

Er kellnerte auf Volksfesten und hielt sich mit Trinkgeldern über Wasser, um das Fitnesstraining zu bezahlen. Seine harte Arbeit zahlte sich aus, als er 2018 von NFL-Scouts entdeckt und für das International Player Pathway-Programm ausgewählt wurde.

Durchbruch in der NFL

Der Durchbruch kam 2019, als Johnson von den New England Patriots unter Vertrag genommen wurde. Daie Franchise war zu dem Zeitpunkt nicht nur das beste Team der NFL, sondern hatte auch Tom Brady, den vermutlich besten Quarterback aller Zeiten, in seinen Reihen.

An der Seite von Brady machte sich Johnson schnell einen Namen. In seiner ersten Saison kam der 1,90 Meter große Footballspieler sogar schon zu verschiedenen Einsätzen und insgesamt vier Starts. Besonders bemerkenswert war sein historischer Touchdown 2020, als erster deutscher Offensivspieler in der NFL. Überhaupt gelang nur einem Deutschen zuvor ein Touchdown in der NFL: Markus Kuhn.

Johnson galt lange als einer der besten Fullbacks der amerikanischen Profiliga - und das, auf dieser vom Aussterben bedrohten Position. Sein Ruf als deutsche NFL-Hoffnung kommt also nicht von Ungefähr.

Doch die beste Footballliga der Welt ist bekannt für ihre ständigen Veränderungen und so wechselte der deutsche NFL-Profi 2022 zu den Las Vegas Raiders. Er folgte damit seinem damaligen Coach Josh McDaniels. Nach einer soliden ersten Saison, in der er alle Spiele absolvierte, wurde Johnson jedoch in der darauffolgenden Saison aus dem Kader gestrichen. Grund dafür war eine Gehirnerschütterung.

Im November 2023 trennten sich die Raiders dann überraschend von Johnson. Und so stand er als Free Agent ohne Team da. Bis jetzt. Der Wechsel zu den Giants eröffnet ihm nun eine neue Chance.

Eine neue Herausforderung bei den Giants

Johnson wird in New York auf seinen ehemaligen Offensive-Line-Coach Carmen Bricillo treffen, der ihn bereits bei den Patriots und den Raiders betreute. Die Giants haben für ihn sogar auf den verletzten Tight End Tyree Jackson verzichtet. Als ernsthafte Kaderverstärkung muss sich Johnson nun aber erst einmal beweisen.