WWE: Was am Rousey-Comeback beim Royal Rumble nicht überzeugte

Hoffmann: „Das ist die Streitfrage. Wenn man es anders sieht und der Meinung ist, dass der größte Star der Division auch um den Titel antreten muss, damit der Champion nicht in dessen Schatten steht, dann führt kein Weg dran vorbei. Es gibt Leute, die es bestreiten, aber für mich ist ganz klar: Durch das, was Rousey mitbringt an Star-Status, die Art und Weise, wie sie über das Wrestling hinausstrahlt, gehört sie - wenn sie im Ring das zeigt, was sie kann - an die Spitze der Division. Und zwar in dem Moment, wo sie ankommt, so wie Brock Lesnar bei den Männern.“