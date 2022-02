WWE RAW: Heiße WrestleMania-Andeutung um Edge - Hinweise auf Cody Rhodes

Gegen wen er antreten will, ließ er offen, aber eine offensichtlich bewusste Andeutung war enthalten: Er sprach von der besonderen Bedeutung der Mania-Kulisse als etwas, das ihn zu etwas „Phänomenalem“ mache (“... so I can be phenomenal ...“) - ein Wort, das bei WWE fest mit einem anderen Star verknüpft ist.