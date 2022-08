WWE RAW: Hier beerdigt Drew McIntyre ein langjähriges Tabu

Owens erklärte, dass McIntyre und viele andere in den vergangenen Jahren vermutlich vergessen hätten, wer er sei. Vor sechs Jahren hätte er bei Battleground 2016 in Washington, in derselben Arena, in der die RAW-Ausgabe am Montag stattfand, ein Match gegen Sami Zayn hingelegt, von dem die Fans noch heute sprechen würden.