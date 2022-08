WWE SmackDown: Nächster Comeback-Hammer! Triple H krempelt weiter um

Reigns wurde erwartungsgemäß von Drew McIntyre unterbrochen, seinem nächsten Herausforderer, auf den er bei dem großen Europa-Event Clash at the Castle am 3. September in Cardiff treffen wird. Dann jedoch geschah das nicht Erwartete: Während McIntyre sich bereit machte, Reigns und den Usos eine Abreibung zu verpassen, ertönte das Theme „Dead Silent“ - und kündigte den früheren NXT-Champ Kross an.