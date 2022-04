WWE mit neuer Entlassungswelle - auch Brock-Lesnar-Double Harland betroffen

Der für sein ironisches „Social Media Game“ bekannte Bivens machte auch aus seiner Kündigung einen Witz: In einer Parodie auf die oft schmalzigen Danksagungen gekündigter Wrestlerinnen und Wrestler postete er einen Clip, in dem er festhielt, was er mehr als alles andere vermissen werde. Statt wie üblich die Liebe der Fans oder die tolle Atmosphäre in der Umkleidekabine herauszustreichen, nannte Bivens ohne weitere Begründung die chinesische Wrestlerin Xia Li, die bei NXT einen eher zwiespältigen Ruf hatte.