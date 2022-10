Wrestling: "Vorurteile wegen meines Aussehens & Vergangenheit" - WWE-Star Liv Morgan im SPORT1-Interview

Liv Morgan: Tatsächlich bin ich in einer gewissen, seltsamen Weise grad weniger nervös als sonst. Als Fan habe ich Extreme Rules und die dahinter stehende Idee geliebt, ich war ein Riesenfan der TLC-, der Hell-in-a-Cell-Matches, von allem, was „extrem“ war. Und hier stehe ich jetzt 17 Jahre später in meinem ersten Extreme Rules Match und erfülle mir einen weiteren Lebenstraum. Einen Lebenstraum, bei dem ich mir wehtun werde (lacht). Und ich freue mich darauf, den letzten „Naysayern“, den letzten Zweiflern zu zeigen, was wirklich in mir steckt.