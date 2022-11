WWE-Hammer um CM Punk? "Ich sehe es immer deutlicher vor mir"

Martin Hoffmann: „Am Tag, an dem das Comeback seiner ‚Gegenspieler‘ Kenny Omega und The Young Bucks bekannt geworden ist, hat man nochmal die Bestätigung bekommen, dass der Schlussstrich alternativlos ist. Diese Wortmeldung aus dem ‚Lager‘ von CM Punk, dass er seine Pressekonferenz ‚nicht als große Sache‘ empfunden hätte: Hat er den Schuss nicht gehört? Selbst wenn die Prügelei nicht hinzugekommen wäre, wäre diese PK ein Rauswurf-Grund gewesen. Wie er da die ganze Liga schlechtgeredet, zerrissen und gespalten hat - da soll nichts dabei gewesen sein? Punk zeigt da wirklich ein pathologisches Unvermögen, Dinge ins Verhältnis zu setzen: Was ihm getan wird, ist immer furchtbares Unrecht, was er anderen tut, ist okay. Das ist für mich der Kern des Problems.“