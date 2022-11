WWE RAW: Diese Comeback-Enthüllung hat einen pikanten Hintergrund

Der in diesem Jahr vollzogene Machtwechsel bei WWE wirbelte die Wrestling-Landschaft in vielerlei Hinsicht neu auf: Triple H holte diverse entlassene Ex-Stars zurück und soll auch Kontaktaufnahme mit zahlreichen bei AEW verpflichteten Ex-Schützlingen veranlasst haben - und sie ermuntert haben, bei AEW um ihre Entlassung zu bitten und zurückzukommen. Bei AEW war Unruhe an mehreren Fronten die Folge, die Liga reagierte mit juristischen Drohungen.