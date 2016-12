Platz 1 - SK Telecom T1

Faker, Bengi und kkOma haben in diesem Jahr ihren dritten Weltmeistertitel erspielt, doch ihre Dominanz ging darüber hinaus.

SK Telecom T1 gewann die Intel Extreme Masters Katowice, das Mid-Season Invitational und den Spring Split der LCK.

Es gibt kein Anzeichen dafür, dass SKT im kommenden Jahr abfallen wird - auch, wenn es einige Transfers gab.

Video Das Megafinale in 90 Sekunden

Platz 2 - ROX Tigers

Nur ein Team war für SK Telecom T1 ein wahrer Rivale in diesem Jahr: Die ROX Tigers gewannen den Summer Split der LCK und schlossen beide regulären Saisons als Erstplatzierte ab.

Zwischenzeitlich wurden die Tigers als bestes Team der Welt gehandelt © Riot Games

Bei der Weltmeisterschaft trafen die zwei Teams im Halbfinale, beziehungsweise im inoffiziellen Finale, aufeinander. Dabei hatte SK Telecom T1 nur knapp die Überhand und gewann mit 3:2.

Dieses legendäre Team hat sich in der aktuellen Off-Season aber aufgelöst und wird in dieser Aufstellung 2017 nicht wieder antreten.

Platz 3 - Samsung Galaxy

Im Finale der Worlds begegnete SK Telecom T1 dann einem anderen Team, das Anfang 2016 noch ganz unscheinbar wirkte: Samsung Galaxy legte eine grandiose Saison hin und entwickelte sich zum absoluten Top-Team.

Bei den Intel Extreme Masters in Gyeonggi konnte Samsung sich zuletzt einen Titel sichern.

Das Team musste keine schlimmen Abgänge verzeichnen. Lediglich einer der Coaches verließ das Team, um zu Dignitas zu wechseln, während alle Spieler erhalten blieben.

Platz 4 - KT Rolster

KT Rolster war 2016 nicht der Rivale für SK Telecom T1, der man in der Vergangenheit sein konnte. Historisch gesehen verfügten die zwei südkoreanischen Telekommunikationsunternehmen immer über die besten Werksteams.

Nach einem dritten und einem zweiten Platz in der LCK sowie einer misslungenen Worlds-Qualifikation konnte sich KT Rolster auf dem internationalen Parkett nicht präsentieren. In Südkorea konnte man sich allerdings konstant als Teil des oberen Teilnehmerfeldes behaupten.

Im kommenden Jahr wird KT Rolster wahrscheinlich wieder ein echter Kontrahent für SKT. Man verpflichtete in der Off-Season ein absolutes Super-Team und möchte damit ab Januar durchstarten.

Platz 5 - EDward Gaming

Erst auf Platz 5 des SPORT1-Power Rankings findet sich ein nicht-koreanisches Team. EDward Gaming war Zweitplatzierter der LPL Spring und gewann im Sommer die chinesische Liga.

EDward Gaming wird für den Saisonstart 2017 ein großes Fragezeichen © Riot Games

Das Jahr war für EDG ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem anderen chinesichen Team in der Top-Liste, Royal Never Give Up. Im Rahmen des Summer Splits war EDG allerdings fähig, den regionalen Wettkampf äußerst stark zu dominieren. Dabei wurde klar, dass auch RNG keine Chance mehr hatte, hier gegenzuhalten.

Bei internationalen Turnieren zählte EDG immer zu den Mitfavoriten und konnte dies bei der Weltmeisterschaft in eine Viertelfinalteilnahme ummünzen.

Im kommenden Jahr werden die Schlüsselspieler PawN und Deft nicht mehr bei EDG spielen, da sie nach Südkorea zurückkehren. Wie sich das chinesische Power-House dann schlagen wird, bleibt abzuwarten.

Platz 6 - Royal Never Give Up

Wenn man EDG nennt, darf Royal Never Give Up nicht lange auf sich warten lassen. Das Team, welches in diesem Jahr die berüchtigte Bot-Lane aus Uzi und Mata in den Ring schickte, zeigte sich ebenfalls stark.

RNG gewann den Spring Split der LPL und war im Sommer dann Zweitplatzierter. Beim Mid-Season Invitational galt man als das zweitbeste Team hinter SK Telecom T1. Wie EDG erreichte RNG schließlich das Viertelfinale der Worlds.

2017 wird für Royal Never Give Up genauso spannend, wie für die chinesische Konkurrenz. Die südkoreanischen Akteure Mata und Looper verließen das Team.

Platz 7 - G2 Esports

Auch Europa ist in der Top 10 vertreten! Mit G2 Esports gab es 2016 in der EU LCS ein Team, das kaum hätte dominanter sein können.

Die reguläre Saison im Spring und im Summer Split wurde von G2 Esports haushoch angeführt. Auch die Playoffs der EU LCS gewann G2 Esports beide Male.

Im internationalen Vergleich enttäuschte das europäische Team allerdings maßlos. Um hier auf Nachhaltigkeit und Konstanz zu setzen, verpflichtete G2 alle Spieler aus dem Summer Split auch direkt für 2017.

Video Die Highlights vom großen Finale

Platz 8 - Team SoloMid

Das Jahr 2016 ging für Team SoloMid holprig los, obwohl man eigentlich ein beeindruckendes Roster zusammenstellte. Nach der ersten regulären Saison fand sich das Team allerdings: Im Anschluss holte man Platz zwei bei den Spring Playoffs und gewann schließlich den Summer Split der NA LCS.

Mid-Laner Bjergsen (l.) ist der Schlüsselspieler bei TSM © Riot Games

Nach einer dominanten Summer Season blickte die Welt gespannt auf das, was TSM bei den Worlds zeigen sollte, doch die Todesgruppe machte den Amerikanern einen Strich durch die Rechnung.

2017 wird TSM wieder mit dem AD-Carry WildTurtle antreten. Das Teamgefüge macht allerdings nicht den Eindruck, als würde es geschwächt in die neue Saison starten.

Platz 9 - Flash Wolves

Blickt man auf die LMS, so ist Flash Wolves der ewige Erste. Das taiwanesische Team kam ohne südkoreanische Importe aus und konnte sich trotzdem immer wieder bei den internationalen Turnieren behaupten.

Für das kommende Jahr wird an der Startaufstellung wenig verändert. Im Dezember erweiterte man allerdings den Trainerstab, um für 2017 stärker aufgestellt zu sein.

Platz 10 - H2k-Gaming

H2k-Gaming war Protagonist des europäischen Herbstmärchens in League of Legends. Im Rahmen der EU LCS konnte das Team an der Spitze zwar mithalten, doch ein Sieg war regional nicht drin.

Bei der Weltmeisterschaft schaffte es das Team dann bis in das Halbfinale, wo man gegen Samsung Galaxy kapitulieren musste.

2017 wird es spannend rund um H2K. Mit Febiven verfügt das Team über einen talentierten neuen (alten) Mid-Laner und die bisherige Bot-Lane bleibt auch nicht bestehen. Der Spitzenanspruch wird der Organisation aber nicht verloren gehen.