Der WWE-Boss hatte einen Knüller für seinen "Superstar Shake-up" angekündigt. Nichts weniger als "die größte Verpflichtung der SmackDown-Geschichte" versprach Vince McMahon vor der Dienstagsshow.

McMahon brach dieses Versprechen, einerseits, um es andererseits dann doch einzuhalten.

Am Ende der Sendung stellte McMahon vor den gespannten Fans seinen angeblichen Mega-Transfer vor - und präsentierte zu deren Enttäuschung Elias, einen viel versprechenden Bösewicht, aber doch nicht unbedingt die Figur, die WWE über die Maßen prägt.

Anzeige

Letztlich jedoch entpuppte sich die Vorstellung als "Red Hering", als Täuschungsmanöver, die dem wahren Mega-Transfer die Bühne bereitete: Roman Reigns unterbrach Elias, stellte sich selbst als letzten Neuzugang für SmackDown vor - und verpasste dem 73 Jahre alten McMahon seinen Superman Punch, als der Anstoß daran nahm.

WWE SmackDown darf nicht mehr "B-Show" sein

Es ist das erste Mal seit langem, dass die Dienstagsshow im Draft den Wrestler abbekommt, den WWE als ihren größten (Vollzeit-)Star betrachtet - und nicht die traditionelle Flaggschiff-Sendung Monday Night RAW, die AJ Styles als prominenteste Akquisition bekam.

Der Grund für die Zeitenwende liegt auf der Hand: SmackDown zieht im Herbst im Zuge eines Milliarden-Deals in den USA zu einem neuen TV-Sender und wird dort künftig wieder freitags ausgestrahlt. Der Wechsel vom Kabelkanal USA Network (wo RAW verbleiben wird) zum gebührenfrei empfangbaren Fox beschert SmackDown eine höhere Reichweite als die Montagsshow, aber auch hohen Druck, die Investition und den Sendeplatz zu rechtfertigen.

Den Ruch der B-Show kann sich SmackDown da nun nicht mehr erlauben.

Neben Reigns und Elias wechseln unter anderem auch Intercontinental Champion Finn Balor, der neue Monster-Charakter Lars Sullivan (am Vortag noch auf der WWE-Website als künftiges RAW-Mitglied verzeichnet) und die weiblichen Stars Bayley und Ember Moon zu SmackDown. Aus dem Entwicklungskader NXT steigt - wie vergangene Woche angedeutet - die Japanerin Kairi Sane auf und bildet nun ein Team mit Asuka, aus der Cruiserweight-Show 205 Live kommt Ex-Champion Buddy Murphy.

Weitere Transfers von RAW: Apollo Crews, Mickie James, Liv Morgan und Top-Talent Chad Gable. Dessen Team mit Bobby Roode ist damit ebenso aufgelöst wie die Riott Squad, der Morgan neben Ruby Riott und Sarah Logan angehörte.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Non Title Match: Finn Balor besiegt Ali

Charlotte Flair besiegt Carmella

Asuka, Kairi Sane, Bayley & Ember Moon besiegen The IIconics, Mandy Rose & Sonya Deville

Kofi Kingston, Xavier Woods & Kevin Owens besiegen Cesaro, Rusev & Shinsuke Nakamura

WWE Draft - die Wechsel zu SmackDown im Überblick:

- Roman Reigns

- Elias

- Lars Sullivan

- Bayley

- Ember Moon

- Kairi Sane

- Finn Balor

- Buddy Murphy

- Liv Morgan

- Apollo Crews

- Chad Gable

- Mickie James

WWE Draft - die Wechsel zu RAW im Überblick:

- AJ Styles

- The Miz

- Ricochet & Aleister Black

- The Viking Experience (Erik & Ivar)

- Andrade

- Zelina Vega

- Rey Mysterio

- The Usos (Jimmy & Jey Uso)

- Naomi

- EC3

- Lacey Evans

- Eric Young

- Cedric Alexander