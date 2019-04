WrestleMania 35 und die Nachwehen der Megashow liegen hinter WWE, zum Start in die neue Saison folgte die große Neuabmischung des Kaders.

Beim Superstar Shake-up, dem WWE Draft, wechseln die Stars von Monday Night RAW und SmackDown Live hin und her, und diesmal ist der Umbau recht groß.

Angeführt vom früheren WWE-Champion AJ Styles wechselt eine Reihe von Stars, die SmackDown in den vergangenen Jahren geprägt haben, unter ihnen Shane McMahon, die Usos (Jimmy und Jey Uso) und Ex-Damenchampion Naomi.

Auch Shanes Rivale The Miz, Legende Rey Mysterio und der aufstrebende Andrade mit Managerin Zelina Vega sind neu bei RAW, ebenso wie auch die amtierenden Tag-Team-Champions des Entwicklungskaders NXT.

Die War Raiders - die sich zuvor bei der japanischen Liga NJPW als Weltklasse-Duo "War Machine" hervorgetan haben - bekamen zugleich einen neuen Namen verpasst: Sie heißen jetzt "The Viking Experience", aus Rowe wird Erik und das ultra-athletische Super-Schwergewicht Hanson heißt jetzt Ivar.

Der Wechsel von Styles, der SmackDown zwischen 2017 und 2018 mehr als ein Jahr lang am Stück als Champion regierte, ist der definitiv größte Einschnitt: Im Hauptkampf der Show wurde er Universal Champion Seth Rollins und Topstar Roman Reigns an die Seite gestellt, zusammen besiegten sie Baron Corbin, Bobby Lashley und Drew McIntyre.

Man darf gespannt sein, welchen großen Namen es im Gegenzug zur Dienstagsshow steht - die durch den lukrativen Senderwechsel zu Fox im Herbst (durch den die SmackDown auch auf den Freitag verschoben wird) unter Quotendruck steht und personell deshalb gestärkt statt geschwächt werden muss.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

The Revival & The Viking Experience besiegen Aleister Black, Ricochet, Curt Hawkins & Zack Ryder

Non Title Match: Andrade besiegt Finn Balor

The Usos besiegen Bobby Roode & Chad Gable

Non Title Match: Bayley & Naomi besiegen The IIconics

WWE Women's Title #1 Contendership Match: Lacey Evans besiegt Natalya

AJ Styles, Roman Reigns & Seth Rollins besiegen Baron Corbin, Bobby Lashley & Drew McIntyre