Es war eine ungewöhnliche Ansetzung für das erste TV-Match um den World Title der neuen Liga AEW.

Bei der dritten Episode von Dynamite wurde Champion Chris Jericho von Darby Allin herausgefordert, 26 Jahre alt und in der Independent-Szene vor allem durch halsbrecherische Hardcore-Fights aufgefallen.

Als World-Title-Herausforderer beim WWE-Rivalen hatten die Fans den Mann mit dem Skateboard und der halben Totenkopf-Bemalung nicht unbedingt auf der Rechnung - aber es wurde mehr als deutlich, was die AEW-Bosse sich bei der Ansetzung dachten.

Anzeige

Mit teils atemberaubenden Aktionen nutzte Allin die Bühne, um sich den Fans als potenziell kommender Star zu präsentieren. Niederringen konnte Jericho am Ende nur auf eine Weise, die der Inszenierung seines Charakter auch gerade zupass kommt: Mit rabiaten Mitteln und unfeiner Hilfe seines Inner Circle mit Ex-WWE-Kollege Jake Hager, dem einstigen Jack Swagger.

Jake Hager verhilft Chris Jericho zum Sieg

Gegen Ende des Street Fights ohne Disqualifikationen zügelte Veteran Jericho Allins Offensive, indem er ihn mit Gaffertape die Hände hinter dem Rücken zusammenband - was das, was folgte, umso mitreißender machte: Allin startete eine Verzweiflungsoffensive, zeigte unter anderem einen Springboard Splash, einen Dropkick und sprang in einer besonders gefährlichen Aktion mit einem Dive aus dem Ring auf Jericho.

Jericho griff dann zu härteren Mitteln, verpasste dem immer noch gefesselten Allin einen brutalen Dragon Suplex auf dessen eigenes Skateboard - Allin aber befreite sich immer noch aus dem Versuch, das Match durch Pinfall zu beenden und ging wieder in die Gegenoffensive.

Erst der eingreifende Hager würgte Allin die Luft ab, indem er ihn vom Seil schubste. Jericho nahm seinen Gegner dann in seinen Aufgabegriff Walls of Jericho und siegte. Er feierte seinen Triumph dann auf die Art und Weise, die er nach seinem Titelgewinn zum Internet-Hit machte: mit "A little bit of the bubbly", einer großen Champagner-Sause mit seinen Circle-Kollegen Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz (ehemals LAX).

Es war ein logischer Sieg für Jericho, der den Titel bei der nächsten Großveranstaltung Full Gear am 9. November gegen Cody Rhodes aufs Spiel setzen wird. Für Newcomer Allin war es aber auch genau das, was AEW im Sinn hatte: ein moralischer Sieg in der Niederlage.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 16. Oktober 2019:

AEW Tag Team Title Tournament Match: SCU besiegen Best Friends

Santana & Ortiz besiegen Alex Reynolds & John Silver

AEW Women's Title Match: Riho (c) besiegt Dr. Britt Baker

AEW Tag Team Title Tournament Match: Lucha Bros. besiegen Jungle Boy & Marko Stunt

Hangman Page & Kenny Omega besiegen Jon Moxley & Pac

AEW World Title Street Fight: Chris Jericho (c) besiegt Darby Allin