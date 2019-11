Mit diesem Anblick sollte dieses WWE-Duell eigentlich nicht enden.

Bei der dieswöchigen Ausgabe der TV-Show des WWE-Drittkaders NXT gab es eine blutige Panne: Die chinesische Wrestlerin Xia Li fügte Gegnerin Aliyah versehentlich eine heftige Gesichtsverletzung zu.

Bei der letzten Aktion des kurzen Matches, einem Roundhouse Kick gegen Aliyahs Kopf, traf Li die Kontrahentin mit voller Wucht und übel aussehenden Folgen.

Aliyah blutet nach Tritt von Xia Li heftig

Als der Ringrichter und Partnerin Vanessa Borne nach Aliyah sahen, erkannten sie, dass sie stark im Gesicht blutete, sie bekam zur Versorgung ein Handtuch gereicht, das ebenfalls schnell gerötet war.

Später postete Aliyah bei Twitter ein Foto des Schadens, Partnerin Borne kommentierte es mit abfälligen Worten über Li, die womöglich ernst gemeint und keine Fortführung der Show waren.

"Applaus für die schlampigste Person in der WWE-Umkleide. Bravo, du hast dich selbst übertroffen", postete sie sarkastisch, Aliyah teilte den Tweet.

Ein so vernichtendes öffentliches Urteil über die handwerklichen Fähigkeiten der Kollegin verstößt eigentlich gegen die ungeschriebenen Gesetze unter Wrestler-Kolleginnen und -Kollegen.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 13. November 2019:

NXT Cruiserweight Title Match: Lio Rush (c) besiegt Angel Garza

Xia Li besiegt Aliyah

Non Title Match: Keith Lee besiegt Roderick Strong

Isiah Scott besiegt Bronson Reed

Pete Dunne vs. Killian Dain - No Contest

Ladder Match: Io Shirai besiegt Mia Yim