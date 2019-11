Die große Fehde der drei WWE-Shows RAW, SmackDown und NXT steht vor ihrer Klärung bei den Survivor Series am Sonntag in Chicago. Wird es dort einen spektakulären Verrat und Kader-Wechsel geben?

Bei der dieswöchtígen Ausgabe der TV-Sendung Monday Night RAW wurde dies Saat für diesen Gedanken jedenfalls sehr deutlich gesät: NXT-Übervater Triple H umgarnte dort Kevin Owens, sich der Mittwochsshow anzuschließen - mit Worten und Anspielungen, die aufhorchen ließen.

Triple H unterbrach ein Match zwischen Owens und Drew McIntyre und lud "K.O." zu einem Gespräch im Ring ein - flankiert von den NXT-Hünen Dominik Dijakovic, Damian Priest und den Forgotten Sons.

Triple H tauchte dabei in seine eigene Geschichte und sein Training bei Legende Killer Kowalski in Boston ein, wo RAW diese Woche stattfand und erinnerte den früheren Universal Champion dann an dessen wechselhaftes Wirken bei NXT, RAW und SmackDown.

Triple H umgarnt Kevin Owens

Triple H rekapitulierte, wie Owens bei NXT einst seinen besten Freund und Partner Sami Zayn verriet, ihm dessen Titel abnahm und dann in seinem ersten Hauptkader-Match Megastar John Cena herausforderte und in ein Krankenhaus beförderte.

Er hätte das seinerzeit sehr genossen, Owens hätte NXT damals etabliert und legitimiert, so Triple H. Bei RAW und SmackDown dagegen sei er auf Bosse gestoßen, die ihn letztlich nicht wollten, weil sie nicht in ihr Raster passte. Triple H erinnerte daran, wie Owens im vergangenen Jahr bei RAW von General Manager Kurt Angle links liegen gelassen und in diesem Jahr bei SmackDown von Shane McMahon zwischenzeitlich gefeuert wurde. Triple H dagegen wäre sehr glücklich, Owens' Qualitäten wieder bei NXT zu haben.

Im Hintergrund schwang mit, dass Owens - wie er schon 2016 selbst in einem SPORT1-Interview erklärt hatte - wegen seines ungewöhnlichen Looks und seines Bauchansatzes nicht überall hinter den WWE-Kulissen wohlgelitten ist und dass er trotz seiner veritablen Karriere bei RAW und SmackDown auch einige Enttäuschungen erlebte. Zuletzt zeigte er sich anscheinend ernsthaft sauer darüber, dass er beim WWE Draft 2019 sehr tief einsortiert wurde.

Keilereien mit NXT und SmackDown

Owens hörte Triple H interessiert zu, aber letztlich nahm die Situation eine Wendung, als zunächst eine Reihe von RAW-Stars auf verbale Provationen von Triple H reagierten und dessen NXT-Wrestler attackierten.

Dann kreuzte die Undisputed Era um NXT Champion Adam Cole auf, die auf Owens losging, offensichtlich unabgesprochen mit Triple H, der Cole böse anschaute. Letztlich vertrieb eine neue Welle von RAW-Wrestlern die NXT-Abordnung.

Am Ende der Show ging das Chaos weiter, als auch die SmackDown-Wrestler auftauchten und ein Tag-Team-Titelmatch zwischen den War Raiders sowie Randy Orton und Ricochet sprengten.

Es kam zu einer Massenprügelei, in der dann auch NXT mitmischte. Triple H beschloss die Show mit dem Hinweis, dass jeder, der den Spaß bei NXT fortsetzen wolle, herzlich zur Show am Mittwoch eingeladen sei.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 19. November 2019:

Becky Lynch & Charlotte Flair besiegen The IIconics

Humberto Carrillo besiegt Karl Anderson

Bobby Lashley besiegt No Way Jose

Seth Rollins besiegt Andrade durch Disqualifikation

Buddy Murphy besiegt Akira Tozawa

Erick Rowan besiegt Alex Malcom

Drew McIntyre vs. Kevin Owens - No Contest

Asuka besiegt Natalya

WWE RAW Tag Team Title Match: Randy Orton & Ricochet besiegen The Viking Raiders (c) durch Disqualifikation