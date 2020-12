Für WWE stand er bei WrestleMania schon einmal in Ring, nun nimmt das nächste Showkampf-Gastspiel von NBA-Legende Shaquille O'Neal Formen an.

Nach monatelangen Andeutungen, dass Shaq bei der Liga All Elite Wrestling (AEW) - wo zuletzt auch schon Box-Ikone Mike Tyson handgreiflich mitgemischt hatte - einen Kampf bestreiten will, wurde der Aufbau nun bei der TV-Show Dynamite vorangetrieben, erstmals mit O'Neal persönlich.

Der viermalige NBA-Meistercenter und legendäre Weggefährte des verstorbenen Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers wurde bei Dynamite von Kommentator Tony Schiavone interviewt, in Anwesenheit von Brandi Rhodes, der Ehefrau von Wrestler und AEW-Co-Chef Cody Rhodes.

Ein Thema des Gesprächs waren die Auftritte von Ex-Basketballerin und -Model Jade Cargill, die sich bei AEW als Verbündete O'Neals vorgestellt hatte. O'Neal bestätigte, dass er und Cargill eine Vorgeschichte hätten, dass er aber nicht gebilligt hätte, dass sie vor einigen Wochen auf Brandi Rhodes losgegangen war. O'Neal stellte auch einige Twitter-Streitigkeiten mit Cody Rhodes als reine Frotzeleien dar, er wolle ihm nichts Böses, respektiere ihn und seine Familie.

Letztlich platzierte O'Neal dann aber doch einen verbalen Hieb: Er riet Brandi, Cargill genau zu studieren, während sie sich von der Attacke erhole, sie könnte von ihr noch was lernen.

Brandi ließ sich das nicht gefallen: Sie schüttete eine Flasche Wasser in O'Neals Gesicht und beschimpfte ihn als "zu groß geratenes A....loch".

Es sieht alles danach aus, als ob diese Fehde auf ein Mixed-Match zwischen O'Neal und Cargill sowie den Eheleuten Rhodes zu Beginn des kommenden Jahres hinauslaufen wird.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 9. Dezember 2020:

Non Title Match: The Young Bucks besiegen The Hybrid 2

FTR besiegen The Varsity Blondes (Griff Garrison & Brian Pillman Jr.)

Dustin Rhodes besiegt Ten

Eddie Kingston, The Butcher & The Blade besiegen Lance Archer, Penta El Zero Miedo & Rey Fenix

Abadon besiegt Tesha Price

Dynamite Diamond Ring Match: MJF besiegt Orange Cassidy