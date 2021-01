Box-Superstar Mike Tyson hat es vorgemacht, NBA-Legende Shaquille O'Neal will nachziehen - nun legt sich ein weiterer Wrestling-Edelfan für den WWE-Rivalen AEW ins Zeug.

Am ersten Abend von "New Year's Smash", einer Sonderepisode der TV-Show Dynamite, hat Snoop Dogg sich die Ehre gegeben und seinen Gastauftritt damit gekrönt, dass er einen der Showkampf-Schurken mit einem Sprung vom obersten Seil erwischte.

Am Ende der Ausgabe sorgte dann noch das Doppel-Debüt zweier früherer WWE-Stars für Aufsehen.

Snoop Dogg springt für Wrestling-Liga vom obersten Seil

Snoop Dogg - wegen diverser Auftritte für WWE in der Vergangenheit dort schon in die Hall of Fame berufen - war bei AEW vor Ort, um eine TV-Show mit seiner Beteiligung zu werben und ließ es sich dabei nicht nehmen, auch selbst Hand anzulegen.

Nachdem er zunächst in einem Backstage-Segment auf Matt Hardy und das Tag Team Private Party traf - Snoop-Fans, die ihren Finisher nach seinem Song "Gin and Juice" benannt haben - begleitete er später den Wrestler und Liga-Vize Cody Rhodes für dessen Match gegen Matt Sydal zum Ring.

Nach Codys Sieg schlug Snoops Stunde, als Cody von dem Duo Dr. Luther und Serpentico attackiert wurde. Als Cody und Sydal sich verbündeten, um die Eindringlinge abzuwehren, riefen die anwesenden Fans nach dem Gaststar und bekamen ihren Willen: Der 49-Jährige kletterte auf die Ringecke und segelte mit einem Big Splash auf Serpentico.

Dass die Aktion nicht unbedingt lehrbuchmäßig saß - geschenkt: Cody und Sydal zählten trotzdem symbolisch bis drei, während Snoop auf Serpentico lag und gewährten ihm damit einen inoffiziellen Sieg. Hinterher umarmte Snoop auch Ringlegende Chris Jericho, der Gastkommentator seines Auftritts war.

Ex-WWE-Stars Karl Anderson und Luke Gallows debütieren

Hauptkampf der Show - die wegen der Tributepisode für den verstorbenen Brodie Lee um eine Woche verschoben worden war - war ein Titelmatch zwischen dem frisch gekürten World Champion Kenny Omega und dem maskierten Mexikaner Rey Fenix. Der Kanadier Omega siegte mit dem One-Winged Angel - doch die eigentliche Schlüsselszene folgte danach.

Als der von Omega unfair entthronte Jon Moxley (ehemals Dean Ambrose bei WWE) anrückte, um sich am "Cleaner" zu rächen, bekam der Hilfe von zwei Debütanten: den unter pikanten Umständen von WWE gefeuerten Karl Anderson und Luke Gallows.

Die früheren Partner von AJ Styles waren bei NJPW in Japan zusammen mit Omega einst Teil der Gruppierung "The Bullet Club", aus der sich auch AEW entwickelt hatte. Die Wiedervereinigung ist Teil der Kooperation von AEW mit der Liga Impact Wrestling (früher TNA), die nun Andersons und Gallows' Arbeitgeber ist. Omega hatte dort bereits Gastauftritte für seinen im Impact-Management arbeitenden Gefährten Don Callis absolviert und sich mit Anderson und Gallows zusammengeschlossen.

Wie einst Hulk Hogan bei WCW

Anderson und Gallows verpassten Moxley ihre Spezialaktion Magic Killer und wehrten auch diverse Publikumslieblinge wie Brian Pillman Jr. und Griff Garrison ab, die Moxley zu Hilfe kommen wollten. Das Kommentatorenteam um Jim Ross sprach von einer "feindlichen Übernahme", da Anderson, Gallows und Callis nicht für AEW arbeiten würden - und schürten damit die Erinnerung an die legendäre New-World-Order-Storyline um Hulk Hogan beim früheren WWE-Rivalen WCW.

Am Ende kamen noch die Young Bucks hinzu, Tag-Team-Champions und Co-Geschäftsführer von Rhodes und Omega bei AEW. Nick und Matt Jackson - ebenfalls einst im Bullet Club - schienen nicht ganz zu wissen, was genau ablief, halfen im Zweifel aber erstmal ihren alten Weggefährten. Sie streckten Pillman und Garrison mit Superkicks nieder und zeigten mit Omega und den "Good Brothers" die einst von der nWo populär gemachte und vom Bullet Club übernommene Too-Sweet-Geste, eher zögerlich allerdings.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite "New Year's Smash" am 6. Januar 2020:

The Young Bucks & SCU besiegen The Acclaimed & Hybrid2

Wardlow besiegt Jake Hager

Cody Rhodes besiegt Matt Sydal

AEW Women's Championship: Hikaru Shida besiegt Abadon

AEW World Championship: Kenny Omega (c) besiegt Rey Fenix