Die Hammer-Meldung des Tages gibt es direkt am frühen Morgen: Connor McGregor hat seine MMA-Karriere beendet. Dies teilte der UFC-Star via Twitter mit.

In der NBA zeigte Dennis Schröder eine starke Leistung, zum Sieg seine Oklahoma City Thunder reichte es dennoch nicht. Im Spiel der Utah Jazz der Phoenix Suns stellte Rudy Gobert einen neuen Dunk-Rekord auf, Devin Booker hielt mit 59 Punkten dagegen - vergeblich.

Der Dienstag steht wieder ganz im Zeichen der EM-Qualifikation. Die Schweiz empfängt den härtesten Gruppengegner Dänemark und Spanien muss sich auf Malta beweisen.

Für Cristiano Ronaldo endete die EM-Qualifikation gegen Serbien noch vor der Pause. Die Green Bay Packers und Chicago Bears bestreiten das Eröffnungsspiel der kommenden NFL-Saison.

Das ist passiert

- UFC: Connor McGregor beendet MMA-Karriere

Conor McGregor beendet seine aktive Karriere im Mixed Martial Arts. Das teilt der UFC-Superstar überraschend auf sozialen Medien mit. (Zum Bericht)

- NBA: Starker Schröder reicht OKC nicht zum Sieg

Die Oklahoma City Thunder geraten im Playoff-Rennen der NBA weiter ins Hintertreffen. Schröder & Co. verlieren auch in Memphis, trotz guter Leistung des Deutschen. (Zum Bericht)

- NBA: Dunk-Rekord vs. Monster-Spiel

Die Utah Jazz schlagen die Phoenix Suns, Gobert stellt einen neuen Dunk-Rekord auf. Bei den Suns glänzt Devin Booker mit einer Monster-Performance. (Zum Bericht)

- NFL: Diese Partie eröffnet die NFL-Saison

Bereits jetzt hat die Liga bekannt gegeben, mit welcher Begegnung die 100. Saison eröffnet wird. Aufgrund des Liga-Jubiläums bricht die NFL in diesem Jahr mit der Tradition, dass der Super-Bowl-Sieger aus dem letzten Jahr das erste Spiel bestreitet. (Zum Bericht)

- Fußball: Ronaldo verletzt ausgewechselt

Der portugiesische Superstar musste im EM-Qualifikationsspiel gegen Serbien am Montagabend noch vor der Pause ausgewechselt werden. (Zum Bericht)

- Fußball: Hudson-Odoi brilliert bei Debüt

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg zur paneuropäischen EM 2020 mit dem nächsten Torfestival zum zweiten Sieg im zweiten Spiel gestürmt. (Zum Bericht)

- DFB: Zweiter Rassismus-Fall angezeigt

Beim Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Serbien am vergangenen Mittwoch in Wolfsburg (1:1) soll es zu einem weiteren Fall von rassistischen Äußerungen und Beleidigungen gekommen sein. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: Schweiz - Dänemark

Nach dem gelungenen Auftakt in die EM-Qualifikation will die Schweiz mit dem zweiten Sieg nachlegen. Allerdings hatte Dänemark am ersten Spieltag spielfrei und wird daher entsprechend motiviert sein, auch mit einem Dreier zu starten. (EM-Qualifikation: Schweiz - Dänemark, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EM-Qualifikation: Malta - Spanien

Nach dem zähen 2:1-Erfolg gegen Norwegen zählt gegen Malta nichts anderes als ein klarer Erfolg. Bei einer erneut schlechten Leistung würde das spanische Team schon früh in der Heimat in die Kritik geraten. (EM-Qualifikation: Malta - Spanien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

