Das Wochenende kann beginnen und die Welt des Sports hält wieder für jeden etwas parat.

In der Bundesliga geht es für Hannover 96 gegen Gladbach um die womöglich letzte Chance auf den Relegationsplatz. Dazu werden die Niedersachsen aber auch auf einen Ausrutscher des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hoffen.

An der Tabellenspitze will Borussia Dortmund mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 zumindest vorübergehend wieder die Führung übernehmen, da der FC Bayern erst am Sonntag im Einsatz ist.

Die deutschen Handballer können derweil mit einem Sieg gegen Polen vorzeitig das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr lösen.

Das ist passiert

- Bundesliga: Schalke mit Dusel-Remis bei Club

Ein Unentschieden, zwei Verlierer: Der 1. FC Nürnberg und Schalke 04 haben im direkten Duell wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg liegen lassen. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Horror-Foul überschattet Aues Pleite

Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga gewinnt der 1. FC Heidenheim bei Erzgebirge Aue. Negativer Höhepunkt ist die Rote Karte für Filip Kusic nach üblem Foulspiel. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Union lässt Big Point liegen

Union Berlin holt gegen Jahn Regensburg nur einen Punkt und verpasst damit den Sprung auf Platz zwei. Polter rettet das Unentschieden. (Zum Bericht)

- DEL: München mit einem Fuß im Finale

Meister Red Bull München steht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor der Rückkehr ins Finale. Das Team von Trainer Don Jackson gewann das fünfte Play-off-Halbfinale gegen die Augsburger Panther in eigener Halle 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) und führt in der Best-of-Seven-Serie 3:2. (Zum Bericht)

- NBA: Lakers trennen sich von Walton

Die Los Angeles Lakers ziehen aus der schwachen Saison Konsequenzen und haben sich in beiderseitigem Einvernehmen von Trainer Luke Walton getrennt. (Zum Bericht)

- Belgien Jupiler League: Lüttich-Anderlecht endet im Chaos

Das Spitzenspiel der belgischen Fußball-Liga zwischen Standard Lüttich und RSC Anderlecht musste beim Stand von 2:0 in der 32. Minute wegen Ausschreitungen abgebrochen werden. Verärgerte Anderlecht-Fans hatten dafür gesorgt, dass die Begegnung des 4. Spieltages der Meisterrunde nicht mehr fortgesetzt werden konnte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. BL: Paderborn bei Abstiegskandidat unter Druck

Im Kampf um den Aufstieg ist der SC Paderborn bei Abstiegskandidat MSV Duisburg (2. Bundesliga: SC Paderborn – MSV Duisburg, ab 13 Uhr im LIVETICKER) gefordert. Nur mit einem Sieg kann der Anschluss an den Relegationsplatz weiter gehalten werden.

- Handball: DHB-Team kann EM-Qualifikation sichern

Drei Spiele, drei Siege – so lautet die bisherige Bilanz der deutschen Handballer in der EM-Qualifikation. Mit einem weiteren Sieg im Spiel gegen Polen (Handball, EM-Qualifikation: Deutschland – Polen, ab 14 Uhr im LIVETICKER) kann die DHB-Auswahl bereits vorzeitig das Ticket für die Endrunde in Norwegen, Schweden und Österreich buchen.

- Bundesliga: Kellerkinder im Einsatz

In Spiel eins nach der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Sven Mislintat empfängt der VfB Stuttgart die Werkself aus Leverkusen. Während die Schwaben mit einem Sieg den Rückstand zum rettenden Ufer verringern können, hofft Bayer den Anschluss an die Europa-League-Plätze nicht endgültig zu verlieren. Gleichzeitig wird Schlusslicht Hannover (gegen Gladbach) auf einen Ausrutscher des VfB hoffen, um somit zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren (Bundesliga: Die Samstagsspiele ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: BVB will zurück an die Spitze

Eine Woche nach dem 0:5-Debakel in München will Borussia Dortmund zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze. Da kommt Lieblingsgegner FSV Mainz 05 gerade recht (Bundesliga: Borussia Dortmund – FSV Mainz 05, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Denn von den bisherigen zwölf Heimspielen gegen die Rheinhessen verloren die Schwarz-gelben lediglich eins.

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-Bundesliga, Halbfinale der Frauen und Männer

Im Halbfinale der Volleyball Bundesliga trifft der amtierende Meister SSC Palmberg Schwerin auf den SC Potsdam (Volleyball-Bundesliga, Frauen: SC Potsdam – SSC Palmberg Schwerin, ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Nach dem Sieg in Spiel eins will Schwerin den nächsten Schritt in Richtung Finale gehen. Im Anschluss zeigt SPORT1 LIVE im TV und im LIVESTREAM Spiel zwei der Halbfinal-Serie bei den Männern zwischen den Berlin Recycling Volleys und den Hypo Tirol AlpenVolleys.

- Euro Hockey Challenge: Deutschland gegen Slowakei

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet im April mit den Duellen gegen die Slowakei, Tschechien und Österreich in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. SPORT1 begleitet das DEB-Team auf seinem Weg zur Weltmeisterschaft ab 19.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- NHL: Washington Capitals – Carolina Hurricanes

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt LIVE auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2018/19 ausgewählte Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-Seven-Modus. Ab 21 Uhr steht das zweite Duell zwischen Titelverteidiger Washington Capitals und den Carolina Hurricanes auf dem Programm.

Das Video-Schmankerl des Tages

Benficas Supertalent João Félix: Ein Typ wie Cristiano Ronaldo - Mit drei Toren hat Benficas Supertalent João Félix das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa-League gegen Frankfurt im Alleingang entschieden. SPORT1 stellt den 19-Jährigen vor.