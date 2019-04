Der Hamburger SV ist nach einer 1:2-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga jetzt seit drei Partien sieglos.

Die Virginia Cavaliers gewannen 388 Tage nach der größten Sensation der College-Geschichte den Titel bei March Madness.

Der Kolumbianer James vom FC Bayern soll jetzt auch Spanier sein, folgt als nächster Schritt die Rückkehr zu Real Madrid?

Anzeige

Am Abend trifft der FC Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Porto. Tottenham Hotspur bekommt es im rein englischen Duell mit Manchester City zu tun.

Außerdem geht es in den DEL-Playoffs zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim wieder rund.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Magdeburg schockt HSV spät

Der Hamburger SV patzt im Aufstiegsrennen. Im Montagsspiel der 2. Bundesliga entführt der 1. FC Magdeburg dank eines späten Treffers drei Punkte. Der HSV verliert somit den Anschluss an Tabellenführer 1. FC Köln. (Zum Bericht)

- Virginia gewinnt College-Titel

Die Virginia Cavaliers setzen sich die College-Krone im Basketball auf. 388 Tage nach der sensationellen historischen Erstrundenniederlage gegen UMBC gewann Virginia das Finale gegen Texas Tech nach Verlängerung. (Zum Bericht)

- Großaspach ringt 1860 nieder

Die SG Sonnenhof Großaspach feiert in Liga drei einen späten Sieg gegen den TSV 1860 München. Dank Kai Brünker verlassen die Hausherren die Abstiegsränge. (Zum Bericht)

- Hazard führt Chelsea auf Rang drei

Der FC Chelsea setzt sich in der Premier League im Londoner Stadtduell gegen West Ham United durch. Der überragende Eden Hazard führt die Blues auf Platz drei. (Zum Bericht)

- James spanischer Staatsbürger?

Der Kolumbianer James vom FC Bayern soll die spanische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Dies würde eine Rückkehr zu Real Madrid erleichtern. (Zum Bericht)

- DEB-Frauen im WM-Viertelfinale

Trotz einer Overtime-Pleite gegen Frankreich ziehen die deutschen Eishockey-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Finnland vorzeitig ins Viertelfinale ein. (Zum Bericht)

- Hoenhorst beendet Profikarriere

Bei der Amokfahrt von Münster im April 2018 erleidet Chiara Hoenhorst schwere Verletzungen. Jetzt muss die Volleyballerin von USC Münster ihre Karriere beenden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: FC Liverpool - FC Porto, Tottenham Hotspur - Manchester City

Nach dem verlorenen Endspiel in der letzten Saison ist der FC Liverpool in diesem Jahr umso heißer auf den Titel in der Champions League. Bis es allerdings soweit ist, trifft die Mannschaft von Jürgen Klopp im Viertelfinale auf den FC Porto (Champions League: FC Liverpool - FC Porto, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Im zweiten Spiel des Abends kommt es zum rein englischen Duell zwischen Manchester City und den Tottenham Hotspur (Champions League: Tottenham Hotspur - Manchester City, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- DEL-Playoffs: Kölner Haie - Adler Mannheim

Nach der Rekordhauptrunde mit 116 Punkten marschieren die Adler Mannheim auch durch die Playoffs und stehen kurz vor dem ersten Finaleinzug seit der Meisterschaft 2015. Nach dem klaren 4:1 in der Viertelfinalserie gegen die Thomas Sabo Ice Tigers können die Mannheimer mit einem Sieg im vierten Halbfinale gegen die Kölner Haie (DEL-Playoffs: Kölner Haie - Adler Mannheim, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) den White Wash perfekt machen und bereits vorzeitig das Finalticket lösen.

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball Live - Toto-Pokal: SpVgg Unterhaching - Würzburger Kickers, Halbfinale

Mit dem Aufstiegskampf in Liga drei haben Unterhaching und Würzburg nichts mehr zu tun, im Toto-Pokal träumen beide Vereine dafür noch vom Einzug ins Endspiel. Dabei geht es für den Sieger im direkten Halbfinal-Duell (Toto-Pokal: SpVgg Unterhaching – Würzburger Kickers, ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) nicht nur um die Chance auf den Titel im bayrischen Pokal, sondern oben drauf auch noch um die Qualifikation für die erste Runde im DFB-Pokal in der kommenden Saison, für die der Pokalsieger qualifiziert ist.

- SPORT1-Fantalk

Auch wenn erstmals seit 13 Jahren keine deutsche Mannschaft mehr im Viertelfinale der Champions League steht, können die Fans im SPORT1-Fantalk weiter mitfiebern. Moderiert wird die Sendung am Dienstag von Thomas Helmer, Gäste der Runde sind SPORT1-Experte Peter Neururer, Ex-Nationalspieler Christian Ziege, Kommentator Jan Platte und Comedian Oliver Pocher (SPORT1-Fantalk, ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Cristiano Ronaldo nutzt seine Verletzungspause wohl, um seine Stimmbänder zu trainieren. Im Rolls Royce singt CR7 mit seiner Verlobten Georgina und Sohn Cristiano jr. Karaoke.