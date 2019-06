Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat es bei der WM vorgemacht, jetzt ist die U21 dran. Die Jungs von Stefan Kuntz bekommen es im dritten und letzten Gruppenspiel mit Österreich zu tun. Am Abend kann der FC Bayern Basketball die deutsche Meisterschaft gewinnen.

Bei den BMW International Open will Martin Kaymer derweil jede noch so kleine Chance auf den Sieg nutzen und bei den European Games in Minsk stehen am dritten Tag die nächsten Medaillen-Entscheidungen an.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Anzeige

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Frauen-WM: Deutschland macht Viertelfinale klar

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft setzt sich gegen Nigeria souverän mit 3:0 (2:0) durch. Das DFB-Team liefert eine starke Leistung ab und ist nach vier Spielen immer noch ohne Gegentor. Auch deshalb macht Torhüterin Almuth Schult eine Kampfansage an die Konkurrenz (Zum Bericht). Im zweiten Achtelfinale ist Australien nach einem Elfmeter-Drama gegen Norwegen gescheitert. (Zum Bericht)

- UEFA U21 EM 2019: Spanien im Halbfinale

Die Nachwuchsstars aus Spanien legen beim letzten Vorrundenspiel einen Gala-Auftritt hin und putzen Polen weg. Auch Italien gewinnt, doch die Azzurri müssen noch um den Einzug in die nächste Runde zittern (Zum Bericht).

- Gold Cup: USA mit Kantersieg

Die USA haben dank einer Gala von Christian Pulisic den zweiten Sieg im zweiten Spiel beim Gold Cup eingefahren und sind vorzeitig ins Viertelfinale eingezogen. (Zum Bericht)

- Copa América: Brasilien feiert Kantersieg

Brasiliens Superstars machen mit Peru, was sie wollen und ziehen souverän ins Viertelfinale der Südamerika-Meisterschaft ein. Der Gegner rutscht dagegen in der Tabelle ab und muss zittern (Zum Bericht).

- Tennis: Angelique Kerber scheitert auf Mallorca

Angelique Kerber muss vor Wimbledon einen Dämpfer hinnehmen. Beim WTA-Turnier auf Mallorca verpasst sie das Finale - Julia Görges siegt derweil in Birmingham (Zum Bericht).

- European Games: Pauline Starke holt Bronze

Pauline Starke schafft bei den European Games den Sprung aufs Treppchen. Die Judoka setzt sich im deutschen Duell um Platz drei gegen Sappho Coban durch (Zum Bericht).

- Volleyball: Deutschland scheitert in Nations League

Die deutschen Volleyballer haben die Finalrunde der besten sechs Teams in der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani Gastgeber Brasilien in Cuiaba mit 2:3. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Frauen-WM, Achtelfinale: England- Kamerun und Frankreich - Brasilien

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Hausaufgaben bereits gemacht, jetzt sind die nächsten WM-Teilnehmer an der Reihe. Beim Duell zwischen England und Kamerun sind die Rollen klar verteilt, der Showdown zwischen Gastgeber Frankreich und den Stars aus Brasilien könnte zum Krimi werden (Frauen-WM: England - Kamerun ab 17.30 Uhr im LIVETICKER, Frankreich - Brasilien ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Formel 1: Großer Preis von Frankreich

Sebastian Vettel wollte den Grand Prix in Le Castellet eigentlich dafür nutzen, dem WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton wieder ein Stückchen näher zu kommen. Nach einem enttäuschenden Qualifying startet der Ferrari-Pilot aber nur von Platz sieben ins Rennen - und Hamilton von der Pole Position (Formel 1: Der Große Preis von Frankreich um 15.10 Uhr im LIVETICKER).

- UEFA U21 EM 2019: Deutschland - Österreich

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im letzten Gruppenspiel auf den Turnier-Neuling Österreich. Ein Punkt reicht den Jungs von Trainer Stefan Kuntz zum Gruppensieg - und zum Einzug ins Halbfinale (UEFA U21 EM 2019: Deutschland gegen Österreich am So., um 21 Uhr im LIVETICKER). Doch auch die Austria hat den Traum von der Runde der letzten vier noch nicht aufgegeben. Österreich liegt mit drei Zählern auf dem dritten Rang. Punktgleich mit Dänemark. Und das bringt uns zu ...

Das müssen Sie heute sehen

- UEFA U21 EM 2019: Dänemark - Serbien

Der deutsche Gruppengegner Dänemark hat wie Österreich drei Punkte auf dem Zähler. Mit einem Sieg gegen die bereits ausgeschiedenen Serben könnten die Dänen theoretisch noch als bester Gruppenzweiter ins Halbfinale rutschen. Allerdings müsste es ein sehr überzeugender Sieg mit einigen Toren Unterschied sein. Wenn Deutschland zeitgleich verlieren sollte, ist sogar (fast) alles wieder möglich. Für Spannung ist also gesorgt. SPORT1 zeigt die Partie Dänemark - Serbien LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- European Games live

Tag drei hat bei den Spielen in Minsk einiges zu bieten, denn auch am Sonntag werden schon wieder Medaillen vergeben. Zum Beispiel geht es in den Disziplinen Bogenschießen, Leichtahtletik und Radfahren Edelmetall, auch Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov greifen in den Wettkampf ein. SPORT1 beginnt mit der Übertragung aus Minsk schon um 9.15 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- Golf: BMW International Open live

Martin Kaymer muss die Hoffnungen auf den Sieg in Eichenried nach einem enttäuschenden dritten Tag zwar fast begraben, will in der abschließenden Runde am Sonntag aber noch mal angreifen - auch wenn es ein kleines Golf-Wunder braucht. SPORT1 zeigt die vierte Runde des Turniers im Golfclub München Eichenried mit Martin Kaymer ab 16.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM. Ab 23 Uhr gibt es die Highlights des vierten Tages ebenfalls im TV und LIVESTREAM.

- BBL-Finale, Spiel drei: FC Bayern München - ALBA Berlin

Matchball Nummer eins für die Münchner: Der FC Bayern kann mit dem dritten Sieg in Folge die Titelverteidigung klar machen - die ersten beiden Spiele in der "Best-of-Five"-Serie gingen an den FCB. Wenn ALBA in diesem Duell noch einmal zurückkommen will, braucht es eine Top-Leistung. SPORT1 zeigt Spiel drei im Playoff-Finale der BBL am Sonntag um 18 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Bei den BMW International Open hat Golfprofi Jordan Smith für ein ungewolltes Kuriosum gesorgt: Sein Schlag verfehlte das Grün, traf dafür aber das Glas eines Fans auf der Tribüne.