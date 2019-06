Sport-Tag: St. Louis Blues holen Titel in NHL - Zverev startet in Stuttgart

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft schlägt Spanien und ist dem WM-Achtelfinale ganz nah.

Atlético Madrids Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín verrät: Antoine Griezmann geht zum FC Barcelona. Kevin Durant verkündet Schock-Diagnose. Die St. Louis Blues

Alexander Zverev schlägt im Achtelfinale von Stuttgart auf.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Froome verpasst Tour nach Sturz

Dreieinhalb Wochen vor dem Start der 106. Tour de France sind die Hoffnungen von Chris Froome auf seinen fünften Triumph jäh geplatzt. Der britische Radprofi krachte beim Training vor der vierten Etappe der Rundfahrt Criterium du Dauphine nach einem Windstoß in eine Mauer und zog sich einen Bruch des rechten Oberschenkels, des rechten Ellbogens und mehrerer Rippen zu. (Zum Bericht)

- Struff stürmt ins Viertelfinale

Jan-Lennard Struff hat seine ausgezeichnete Form einmal mehr unter Beweis gestellt und seinen Erfolgslauf fortgesetzt. (Zum Bericht)

- NHL: Blues holen historischen Titel

Die St. Louis Blues haben zum ersten Mal den Stanley Cup gewonnen. Im entscheidenden siebten Finale der NHL feierten die Gäste einen 4:1-Sieg bei den Boston Bruins und entschieden die Best-of-Seven-Serie mit 4:3 für sich. (Zum Bericht)

- DFB-Frauen besiegen Spanien

Die Tor-Grätsche von Sara Däbritz hat die deutschen Fußballerinnen dem ersten Etappenziel bei der "Tour de France" ganz nahe gebracht. (Zum Bericht)

- DHB-Team siegt klar gegen Israel

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die deutschen Handballer haben ihre weiße Weste in der EM-Qualifikation mit Bravour gewahrt. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gewann in Israel in komplett neuer Besetzung mit 40:25 (19:14) und zeigte dabei eindrucksvoll: Der zweite Anzug sitzt. (Zum Bericht)

- Atlético-Chef: Griezmann zu Barça

Ist das Hickhack um Antoine Griezmanns Zukunft jetzt endlich beendet?

Atlético Madrids Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín hat verraten, für welchen Klub Ex-Schützling ab der kommenden Saison spielen wird. (Zum Bericht)

- Durant verkündet Achillessehnenriss

Kevin Durant hat sich nach seiner im fünften Finalspiel erlittenen Verletzung zu Wort gemeldet und eine Schock-Diagnose verkündet. (Zum Bericht)

- Frankreich kurz vor Achtelfinale

Frankreichs Fußballerinnen stehen bei der Heim-WM so gut wie sicher im Achtelfinale. Die Gastgeberinnen bezwangen im zweiten Gruppenspiel, das von der deutschen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus geleitet wurde, am Mittwochabend Norwegen 2:1 (0:0) und sind mit sechs Punkten alleiniger Tabellenführer. (Zum Bericht)

- Lesser mit schwerer Verletzung

Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) hat sich bei einem Fahrradunfall einen Schlüsselbeinbruch in der rechten Schulter zugezogen und muss mehrere Wochen pausieren. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch auf Twitter. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Frauen-WM: Australien vs. Brasilien, Südafrika vs. China

Am 2. Spieltag der Gruppe C messen sich Australien und Brasilien bei der Frauen-WM. Während Brasilien bereits drei Punkte auf dem Konto hat, steht Australien noch mit null da. Ein Sieg ist fast Pflicht, um noch Chancen aufs Achtelfinale zu haben. (Frauen-WM: Australien vs. Brasilien ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

Ebenfalls ihr zweites Spiel tragen Südafrika und China in Gruppe B aus, der Gruppe der Deutschen. Während das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg schon mit sechs Punkten enteilt ist, haben China und Südafrika bislang keine Punkte gesammelt. Im Duell untereinander wird sich entscheiden, ob Spanien auf Platz zwei noch zu verdrängen ist. (Frauen-WM: Südafrika - China ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

- Tennis: Zverev in Stuttgart

Alexander Zverev spielt im Achtelfinale von Stuttgart gegen einen Landsmann. Es ist Dustin Brown, der bekanntlich auf Rasen nicht zu unterschätzen ist. (ATP, Stuttgart: Alexander Zverev - Dustin Brown ab 15.00 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Eishockey - NHL Tonight

Mit "NHL Tonight" präsentiert SPORT1+ ab 20.20 Uhr und 23.35 Uhr im TV das offizielle Highlight-Magazin zur Postseason der National Hockey League (NHL). Diesmal geht es um das entscheidende Spiel sieben bei den NHL-Finals zwischen den Boston Bruins und den St. Louis Blues.

Das Video-Schmankerl des Tages