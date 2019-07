Auftakt zum Sommer-Highlight für alle Darts-Fans. Beim World Matchplay fliegen ab heute die Pfeile. Max Hopp ist allerdings erst morgen am Start.

Im Vorfeld des Turniers kontert Martin Schindler die Kritik am deutschen Publikum während der German Darts Open.

Der VfB Stuttgart muss eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Neuzugang Sasa Kalajdzic ist verletzt.

Anders Fannemel ist heute ebenfalls nicht zum Feiern zumute. Für ihn ist nach einer schweren Knieverletzung die Saison schon wieder beendet.

Das ist passiert

- Tour de France: Buchmann glänzt am Tourmalet

Emanuel Buchmann halt auf der schweren 14. Etappe als Vierter erneut überzeugt. Etappensieger auf dem Tourmalet wurde der Franzose Thobaut Pinot. Julian Alahilippe fährt weiter im Gelben Trikot.

- Fußball: Das Sechser-Puzzle beim FC Bayern

Der FC Bayern hält weiterhin nach einem Spieler für das Mittelfeld-Zentrum Ausschau. Wie aber steht es um das vorhandene Spielermaterial? SPORT1 gibt einen Überblick. (Zum Bericht)

- Darts: Deutscher Darts-Star kontert Kritik

Martin Schindler kann die Kritik von Rob Cross am deutschen Publikum kaum nachvollziehen. Vor der World Matchplay spricht er bei SPORT1 auch über seinen Coup gegen MvG. (Zum Bericht)

- Motorsport: DTM: Wittmann triumphiert in Assen

Marco Wittmann feiert in Assen seinen dritten Saisonsieg in der DTM. René Rast landet auf dem dritten Rang und verteidigt die Gesamtführung. (Zum Bericht)

- Fußball: VfB-Neuzugang schwer verletzt

Bittere Nachrichten für den VfB Stuttgart und Mittelstürmer Sasa Kalajdzic: Der Neuzugang zieht sich eine schwere Knieverletzung zu und fällt sechs Monate aus. (Zum Bericht)

- Basketball: ALBA holt Schweden Eriksson

ALBA Berlin schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Der deutsche Vizemeister verpflichtet den Schweden Marcus Eriksson von Herbalife Gran Canaria. (Zum Bericht)

- Radsport: Schachmann nach Tour-Aus frustriert

Maximilian Schachmann ärgert sich gewaltig über sein verletzungsbedingtes Aus bei der 106. Tour de France. In den kommenden Tagen steht eine OP in Berlin an. (Zum Bericht)

- Schwimmen: Bronze für deutsche Wasserspringer

Tina Punzel und Lou Massenberg bescheren den deutschen Wasserspringern die erste WM-Medaille. Das Duo landet im gemischten Synchronspringen auf Platz drei. (Zum Bericht)

- Tennis: Korpatsch verpasst erstes Finale

Tamara Korpatsch verpasst ihr erstes Endspiel auf der WTA-Tour. Gegen eine Französin unterliegt die Hamburgerin im Halbfinale glatt in zwei Sätzen. (Zum Bericht)

- Fußball: RB vorerst ohne verletzten Sabitzer

RB Leipzig muss vorerst ohne Marcel Sabitzer auskommen. Der Österreicher zieht sich im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul eine Sprunggelenksverletzung zu. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- U19-EM der Männer: Spanien gegen Italien

Bei der U19-EM der Männer ist weiter jede Menge Spektakel geboten. Am Samstag trifft unter anderem Spanien auf Italien. (U19-EM: Spanien - Italien, 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live: VfL Bochum gegen Hertha BSC im Jubiläumsspiel

Das legendäre Vonovia Ruhrstadion wird 40 Jahre alt und SPORT1 ist bei der Geburtstagsfeier des VfL Bochum 1848 in seinem Wohnzimmer an der Castroper Straße mittendrin. SPORT1 überträgt das Spiel ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Darts live: World Matchplay

Das Highlight des Darts-Sommers LIVE auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Heute überträgt SPORT1 ab 20.15 Uhr LIVE im TV und STREAM

Das Video-Schmankerl des Tages

Pep Guardiola über möglichen Wechsel von Leroy Sané zu Bayern München - Trainer Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City spricht Klartext zu Leroy Sané und dem Interesse der Bayern am deutschen Nationalspieler.