Leicester City empfängt am Abend Aston Villa im League Cup. Real Madrid muss sich indes im Halbfinale um die Supercopa de Espana mit dem FC Valencia messen.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Gnabry muss erneut das Training abbrechen

Der FC Bayern sorgt sich weiter um Serge Gnabry. Der Nationalspieler muss erneut angeschlagen pausieren. Eine Abreise aus dem Trainingslager steht im Raum. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Pollersbeck fällt lange aus

Julian Pollersbeck zieht sich einen Bänderriss im linken Knöchel zu. Der Torwart wird dem Hamburger SV in den ersten Spielen der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. (Zum Bericht)

- Handball: Golla aus DHB-Kader gestrichen

Christian Prokop hat den deutschen Kader für die Handball-EM auf die vorgeschriebenen 16 Spieler verkleinert. Johannes Golla gehört nicht mehr zum Aufgebot. (Zum Bericht)

- Darts: Premier League ohne deutschen Star

Die PDC gibt die restlichen Challenger der Premier League 2020 bekannt. Ein Deutscher schafft es diesmal nicht ins Feld, dafür ein WM-Viertelfinalist. (Zum Bericht)

- Australien Open: Grand-Slam-Wildcard für Sharapova

Der erste Grand Slam des Jahres findet mit Maria Scharapowa statt: Die Australian Open statten die frühere Weltranglistenerste mit einer Wildcard aus. (Zum Bericht)

- ATP: Thiem hat einen neuen Coach

Dominic Thiem arbeitet künftig mit der ehemaligen Nummer Eins Thomas Muster zusammen. Der 52-Jährige soll ihm zum ersehnten Grand-Slam-Titel verhelfen. (Zum Bericht)

- Volleyball: Deutschland bangt um Grozer

Am Vortag des Halbfinals bei der Olympia-Quali der Volleyballer in Berlin herrscht Unsicherheit darüber, ob und in welchem Maß Georg Grozer einsatzbereit ist. (Zum Bericht)

- NFL: Brady setzt seine Karriere fort

Kleine Zweifel bestanden noch, doch diese sind nun ausgeräumt. Tom Brady von den New England Patriots setzt seine Karriere in der NFL fort. Das verkündet der Star-Quarterback bei Facebook. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Straßer will beim Slalom angreifen

In Madonna d'Campiglio steht der nächste Slalom der Herren auf dem Programm. Linus Straßer will nach seiner hervorragenden Resultat in Zagreb erneut angreifen (Ski Alpin, Slalom in Madonna d'Campiglio.

- Real muss in der Supercopa ran

In Spanien steht das erste Halbfinale um die Supercopa de Espana auf dem Programm. Der FC Valencia empfängt Real Madrid (Supercopa, Halbfinale Valencia - Real, ab 20 Uhr im LIVETICKER).

- Leicester im League Cup gefordert

Leicester City empfängt am Abend Aston Villa. Im Halbfinal-Hinspiel des League Cups will sich der Überraschungsmeister von 2016 eine gute Ausgangsposition sichern (League Cup, Halbfinal-Hinspiel Leicester - Aston Villa ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl des Tages

Im Trainingslager in Katar müssen gleich mehrere Bayern-Stars am Mikro ihre Gesangskünste beweisen. Ganz vorne: Neuzugang Philippe Coutinho mit einem Welthit.