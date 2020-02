Denise Herrmann hat bei der Biathlon-WM für die erste deutsche Medaille gesorgt. Bei der Verfolgung sichert sie sich den zweiten Platz hinter Dorothea Wierer.

Der FC Bayern siegt in der Bundesliga souverän beim 1. FC Köln und schnappt sich wieder die Tabellenführung. Der FC Schalke 04 ist jetzt beim FSV Mainz 05 gefordert.

Das ist passiert

- Bayern lassen Köln keine Chance

Der FC Bayern fährt beim 1. FC Köln einen ungefährdeten Sieg ein. Nach einer historischen Anfangsphase ist das Spiel schon früh entschieden. (Zum Bericht)

- Herrmann holt erste WM-Medaille

Denise Herrmann hat für die deutschen Biathleten bei der WM in Antholz den Bann gebrochen und die ersehnte erste Medaille geholt. In der Verfolgung über 10 km lief die Titelverteidigerin trotz dreier Schießfehler auf den zweiten Rang. (Zum Bericht)

- Abbruch bringt Geiger um Podestplatz

Skispringer Karl Geiger hat bei einem turbulenten zweiten Weltcup-Fliegen am Kulm Platz sechs belegt und damit einen Rückschlag im Kampf um den Gesamtweltcup kassiert. Wegen starker Winde wurde der Wettbewerb bei nur noch drei ausstehenden Startern im zweiten Durchgang abgebrochen. (Zum Bericht)

- Beckham-Team verliert erstes Spiel

David Beckhams MLS-Team Inter Miami hat im ersten Spiel seiner noch jungen Geschichte eine Niederlage einstecken müssen. Zum Start der Vorbereitung auf die neue MLS-Saison unterlag Inter Miami Philadelphia Union mit 1:2. (Zum Bericht)

- Außenseiter kocht Bö im Sprint ab

Der Sieg bei der WM in Antholz in der Verfolgung über 12,5 km ging an den Franzosen Emilien Jacquelin, der fehlerfrei blieb. Der Sechste des Sprints triumphierte hauchdünn mit 0,4 Sekunden vor Überflieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (2). (Zum Bericht)

- Schummelte NBA-Legende bei Slam-Dunk-Contest?

Der Slam-Dunk-Contest ist eines der Highlights des All-Star-Weekends. Diesmal kam es zu einem spektakulären Schlagabtausch, der in einer Farce endete. (Zum Bericht)

- Loch und Co. enttäuschen bei WM

Die deutschen Rodler gehen bei der WM in Sotschi leer aus. Felix Loch enttäuscht. Johannes Ludwig verpasst Edelmetall nur knapp. Die Team-Staffel überzeugt jedoch. (Zum Bericht)

- Kopfverletzung bei KSC-Remis

Der Karlsruher SC verspielt im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einen Sieg. Überschattet wird die Partie von der schweren Kopfverletzung von Dirk Carlson. (Zum Bericht)

- Spitzenreiter Duisburg patzt

Die erste Niederlage nach elf Wochen hat den MSV Duisburg in der 3. Liga ins Straucheln gebracht, aber nicht die Tabellenführung gekostet. Der Spitzenreiter verlor beim FSV Zwickau 0:1 (0:0) und musste die erste Pleite seit dem 0:1 beim Halleschen FC am 30. November hinnehmen. (Zum Bericht)

- Buhl holt historischen WM-Titel

Laser-Segler Philipp Buhl hat bei den Klassen-Weltmeisterschaften vor der Küste Australiens seinen ersten WM-Titel geholt. Es war der erste Titel eines deutschen Seglers in der 46-jährigen Geschichte der Laser-Weltmeisterschaften. (Zum Bericht)

- Frankfurt bewirbt sich um DEL-Lizenz

Zweitligist Löwen Frankfurt bewirbt sich erneut um eine Lizenz für die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Frankfurt ist der einzige Klub aus der DEL2, der einen entsprechenden Antrag gestellt hat. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: 1. FSV Mainz gegen den FC Schalke 04

Zum Abschluss des 22. Spieltags muss der FC Schalke zum anderen Karnevalsverein der Liga. Ein Dreier ist bei dem Gastspiel aber fast schon Pflicht für Königsblau, wenn man den Kontakt zur Spitze nicht komplett verlieren will. Allerdings sind die Mainzer ihrerseits auf jeden Punkt angewiesen, um im Abstiegskampf zu bestehen. (Bundesliga: FSV Mainz 05 - FC Schalke 04, seit 18 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- DEL: Nürnberg empfängt Tabellenschlusslicht

Für die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg steht in der DEL im Kampf um die Playoffs eine Pflichtaufgabe bevor. Die Franken empfangen die Schwenninger Wild Wings, die das Tabellenschlusslicht bilden (DEL: Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Schwenninger Wild Wings ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Kickboxen: Steko's Fight-Night mit Marie Lang

Im Hauptkampf verteidigt heute die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang ihren Titel. Die diplomierte Modedesignerin dominiert seit Jahren die Szene und will sich auch diesmal keine Blöße geben. Im Vorfeld stehen zahlreiche weitere spannende Duelle auf dem Programm. Unter anderem sind auch Dany Ilunga, Dominik Haselbeck, David Dardan Morina und Pascal Schroth im Einsatz. (Kickboxen: Steko's Fight-Night mit Marie Lang, ab 20.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- NHL Regular Season: Carolina Hurricanes vs. Edmonton Oilers

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live im Free-TV: Am heutigen NHL-Spieltag gastiert Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers in der PNC Arena der Carolina Hurricanes. Beide Teams haben gute Chancen auf die Playoffs und wollen sich in der Endphase der Regular Season keine Ausrutscher mehr erlauben (NHL: Carolina Hurricanes vs. Edmonton Oilers ab 23 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Denise Herrmann hat für die deutschen Biathleten bei der WM in Antholz den Bann gebrochen und die ersehnte erste Medaille geholt. Gold gewann Lokalmatadorin Dorothea Wierer.