Fiasko für deutschen Darts-Star

Für den Turniersieg reichte es im anschließenden Finale dann aber auch für Dobey nicht. „Hollywood“ ließ im Finale gegen Dave Chisnall zu viele Chancen auf die Doppel liegen, traf nur vier von 16 Versuchen (25 Prozent) und unterlag so einem keineswegs überragend spielenden Widersacher deutlich mit 4:8: Dem im Turnier an Nummer eins gesetzten Chisnall reichte eine durchschnittliche Scoring-Leistung von 92,95 und eine solide Doppelquote von 38,1 Prozent (8/21).

PDC: White Wash! Pietreczko erlebt Tag zum Vergessen

Der 29-Jährige unterlag gegen den routinierten Niederländer in gerade mal 13 Minuten, spielte einen unterirdischen 68er-Average. Bitter: Im fünften und sechsten Leg knackte „Pikachu“ nicht mal die 60-Punkte-Marke, in Leg fünf spielte er gerade mal einen Average von 51,20-Punkten.

Die Teilnahme an der WM-Generalprobe bei den Players Championship Finals wirkt so in weite Ferne zu rücken. Für dieses Turnier, das zwischen dem 22. und 24. November in Minehead stattfindet, qualifizieren sich die 64 besten Spieler der Turnierserie. Aktuell liegt Pietreczko auf dem 84. Rang.