Drei Mal in drei Tagen! Der Fluch eines Darts-Stars

SPORT1 05.10.2024 • 13:18 Uhr Stephen Bunting spielt sich dank starker Leistungen an drei aufeinander folgenden Tagen in drei Endspielr bei den Players-Championship-Events. Am Ende steht der Darts-Star aber ohne Titel da.

Es blieb ihm nur das erneute Gratulieren: Stephen Bunting hat am Donnerstag das Finale beim Players Championship 26 gegen Luke Humphries verloren. Nach seiner Niederlage herzte der Darts-Star seinen Gegner, für welchen es der erste Players-Championship-Titel in diesem Jahr war.

Humphries betonte in Nachgang seines knappen 7:6-Sieges zum einen, wie wichtig der Erfolg für ihn war, bevor in der kommenden Woche mit dem World Grand Prix das nächste Major-Turnier ansteht. Zum anderen hob er aber auch die Leistung von Bunting hervor, der sich an drei Tagen in Folge in ein Finale gespielt hat, aber letztlich alle drei Endspiele verlor.

Bunting nicht bei 100 Prozent

„Das Beeindruckende ist, dass es Stephen in den letzten Tagen nicht sehr gut ging. Er ist zwar nicht ernsthaft krank, aber es geht ihm nicht gut. Drei Finals zu erreichen, ist außergewöhnlich“, zollte Humphries Respekt.

Weiter führte er aus: „Seine Leistung war sehr beeindruckend – vor allem dafür, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Ich weiß, was es braucht, um solche langen Tage zu überstehen. Ich bin absolut erschöpft, aber stell dir vor, du hättest drei solcher Tage in Folge.“

World Grand Prix: Wiedersehen zweier Topstars

Daraufhin erklärte der Engländer: „Es tut mir leid für ihn - weil er ein ziemlich guter Freund von mir ist -, dass er kein Endspiel gewonnen hat. Aber wenn er drei Finale erreicht, wird er mit viel Selbstbewusstsein nach Hause fahren.

Beide Darts-Stars treffen bereits am kommenden Montag in der ersten Runde des World Grand Prix wieder aufeinander. Vor dem Duell hat Humphries großen Respekt: „Ich weiß, dass es ein wirklich schweres Spiel gegen ihn werden wird, weil er stark auf die Doppel ist.“ Der World Grand Prix (die ganze Woche LIVE auf SPORT1) ist das einzige Turnier im Kalender, welches im Modus Double In/Double Out gespielt wird.

Doppelquote fällt Bunting auf die Füße

Bunting muss dafür seine eigentliche Stärke wieder zurückfinden, denn in den Finals am Dienstag und Mittwoch war seine schlechte Doppelquote der Grund dafür, dass er beide Endspiele verlor.