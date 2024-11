"Habe Bock": Deutsche kämpfe um Ticket für Darts-WM

Einer von ihnen ist Leon Weber, der sich über die Next Gen Order of Merit qualifiziert hat und sich nun unter anderem mit Max Hopp um das WM-Ticket duelliert.

„Ich gehe das fast an wie jedes andere Turnier. Mit ist klar, dass es was Besonderes ist und man geht auch mit einer anderen Einstellung rein, mit einer anderen Motivation“, erzählte Weber im Podcast „Shortleg“ von dartn.de.

Darts Europe Super League: Kampf um K.o.-Runde

„Erst mal möchte ich die Gruppenphase überstehen, das ist das Primärziel“, erklärt Weber sein Ziel: „Und die Erfahrung einfach sammeln, weil alles, was darauf kommt, ist Bonus. Das Niveau ist in der Breite so stark, da kann alles passieren. Es ist das erste Mal und da weiß ich nicht, wie sich die Nervosität auswirken wird oder wie ich mich fühlen werde. Das ist auch viel tagesformabhängig dann. Ich mache mich nicht verrückt, lasse es auf mich zukommen und habe Bock!“

Weber: „Das Selbstbewusstsein ist da“

Von der Idee der Next Gen ist der junge Spieler begeistert. Die Qualifikation über die Next Gen Order of Merit schloss er auf Platz sieben ab. In der Development Tour Order of Merit lag Weber auf Platz 30 - ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis für den erst seit drei Jahren spielenden Darter.